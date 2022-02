Samsung Galaxy Book2 Pro 360: Leichte, schicke Notebooks

Neue Galaxy Books sind auf dem Weg: Zum MWC 2022 in Barcelona legt Samsung seine ultramobile Notebook-Reihe mit zwei Modellen neu auf. Das Galaxy Book2 Pro 360 setzt dabei verstärkt auf Wandelbarkeit und Flexibilität, während das Galaxy Book2 Pro ohne den Zahlenzusatz am Gewicht spart, aber an den Anschlüssen einen drauf setzt.

Das Samsung Galaxy Books2 Pro 360 besitzt ein Rundum-Scharnier, mit der sich das Touch-Display einmal komplett umklappen lässt. Das ermöglicht neben der bekannten Notebook-Nutzung weitere Einsatzmöglichkeiten, etwa im Zelt-Modus, als Quais-Tablet oder für Präsentationen. Ist die Tastatur weggeklappt, steht neben dem je nach Modell 13,3 oder 15,6 Zoll großen Touch-Display Samsungs S Pen zum Bedienen parat. Die Auflösung der glänzenden OLED-Panels beträgt 1920 x 1080 im 16:9-Format. Beim Prozessor setzt Samsung auf die neuen Intel-Core-Chips der 12. Generation. 8 oder 16 GByte Arbeitsspeicher und zwischen 256 GByte und 1 TByte interner Flashspeicher stehen zur Wahl. Bei den Anschlüssen regiert unterdessen Sparsamkeit: Dreimal USB-C (einmal Thunderbolt, zweimal USB 3.2), Klinkenbuchse und microSD-Slot, das wars. Die Akkus fassen je nach Größe 63 bzw. 68 Wh, das Ladegerät leistet maximal 65 Watt.

Samsung erweitert auf den Galaxy Books das vorinstallierte Windows 11 um einige eigenen Funktionen und Apps, etwa die selbst entwickelte Fotogalerie. Mit dem Touchscreen oder dem S Pen lassen sich darin Fotos direkt editieren, auch einen "magischen Radiergummi" gibt es, mit dem sich störende Objekte herausretuschieren lassen. Ein kompatibles Samsung-Smartphone oder -Tablet kann mit dem Notebook gekoppelt werden, um Daten auszutauschen, als zweiter Monitor zu fungieren oder Anrufe anzunehmen.

Samsung Galaxy Book2 (Bild: Samsung)

Samsung Galaxy Book2 Pro ohne Stift und Rundum-Scharnier

Beim Galaxy Book2 ohne Pro verzichtet Samsung auf den S Pen und das besondere Scharnier des 360, das Gerät ist ein handelsübliches Notebook. Auch hier liegt der Fokus auf Design und Portabilität und nicht auf Aspekten wie Reparierbarkeit oder Möglichkeiten zum Aufrüsten. Die Tastaturen der beiden Samsung-Notebooks haben nur minimalen Hub und dürften ruhig einen etwas knackigeren Druckpunkt besitzen. Das Tippgefühl lässt sich jedoch nach einigen wenigen Zeilen noch nicht abschließend bewerten. Die Bildschirme sind im Galaxy Book2 Pro ebenso glänzend wie im 360 und haben identische Maße und Auflösungen. Der maximale Öffnungswinkel des Notebooks ist ein wenig knapp bemessen.

Was dem Galaxy Book2 Pro an Vielseitigkeit fehlt, gleicht es mit einem Plus an Anschlussmöglichkeiten aus: einmal Thunderbolt, jeweils einmal USB-C und USB-A (beide USB 3.2), einmal HDMI, eine Klinkenbuchse und ein Lesegerät für eine microSD-Karte. In großen Modell mit 15,6-Zoll-Bildschirm gibt es außerdem die Option für einen SIM-Karten-Slot mit 5G-Unterstützung. Die Akkus bringen die gleichen Kapazitäten mit wie im Galaxy Book2 Pro 360, und auch beim Display und der Speicherausstattung herrscht Einigkeit. Ebenso kommen die gleichen Prozessoren in beiden Notebooks zum Einsatz. Beim großen Modell können Ambitionierte zu einer externen Intel-Arc-Grafikeinheit greifen, die es beim 360 nicht gibt. Der Verzicht auf das aufwendigere Scharnier und den S Pen resultiert in einem leicht gesunkenen Gewicht: Das Samsung Galaxy Book2 Pro wiegt in der kleinsten Variante nur 870 Gramm und liegt beim ersten kurzen Ausprobieren federleicht in der Hand. Das große Galaxy Book2 Pro wiegt 1,1 Kilo, die 360-Modelle bringen zwischen 1 und 1,4 Kilo auf die Waage.

So schick und leicht wie die neuen Galaxy Books sind, so teuer sind sie auch. Die Preise beginnen beim Galaxy Book2 Pro 360 bei 1299 Euro und gehen hoch bis 1899 Euro. Das Galaxy Book2 Pro ist ein kleines bisschen günstiger, es kostet je nach Version zwischen 1199 und 1749 Euro. Die ersten Geräte dürften im Laufe des Monats März bei der Kundschaft landen. (sht)