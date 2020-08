Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kommt mit zwei größeren Displays

Samsung stellt nach dem Galaxy Fold und dem Galaxy Z Flip sein drittes Falt-Smartphone vor und betreibt damit erstmals Modellpflege in dieser Gerätekategorie. Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G wurde nicht nur optisch mit den aktuellen Farben aufgefrischt, sondern auch technisch aufgerüstet.

Einer der Kritikpunkte am ersten Galaxy Fold war das kleine Außendisplay, das die Gehäusegröße nicht ausgereizt hat. Das wird mit dem Z Fold 2 nun anders, das Display an der Vorderseite des Smartphones wächst von einer Diagonale von 4,6 Zoll auf 6,2 Zoll und legt damit an Nutzwert deutlich zu.

Auch das Falt-Display wird größer

Nicht nur das äußere Display legt an Größe zu, auch das Herzstück des Galaxy Z Fold 2, das Falt-Display, wächst. Es hat nun eine Diagonale von 7,6 Zoll. Als "Infinity-O-Display", wie Samsung die Bildschirme mit Loch für die Frontkamera nennt, fällt die große Notch auf dem Falt-Display der ersten Generation nun weg und macht Platz für eine dezentere Aussparung. Spannend wird sein, wie sich die beiden größeren Displays auf die Akkulaufzeit des Galaxy Z Fold 2 auswirken.

Das Kamera-Modul ist optisch dem des Galaxy Note 20 Ultra sehr ähnlich, Details zur genauen Ausstattung der Kameras fehlen unterdessen noch. Samsung bietet das Galaxy Z Fold 2 in den Farben Schwarz und Bronze an. Wie der Name bereits verrät, unterstützt das neue Falt-Smartphone Mobilfunk über 5G.

Mit weiteren technischen Daten hält sich Samsung noch bedeckt. Es fehlen Informationen zum Speicher, dem Prozessor, dem Akku und quasi allen weiteren technischen Details. Ebenso verhält es sich mit Informationen zum Preis und Verkaufsstart des Galaxy Z Fold 2 5G.

Das nächste Falt-Handy der Koreaner dürfte jedoch im Kern auf die Technik aus dem Note 20 Ultra und dem S20 Ultra setzen und erneut alles andere als günstig werden. Es ist damit zu rechnen, dass das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G rund 2000 Euro kosten wird. Der Verkaufsstart wird aller Voraussicht nach im Herbst erfolgen.

