Samsung Galaxy S52 und A72: Mittelklasse-Smartphones mit OLED-Displays

Die Galaxy-S-Serie ist die teure Luxusklasse, die Galaxy-A-Serie die Mittelklasse für die breite Masse, das ist Samsungs Produktstrategie. Nur konsequent daher, dass einige Wochen nach der S21-Familie nun drei neue Modelle mit dem A im Namen erscheinen: Galaxy A52, A52 5G und A72.

Bei Design orientieren sich die neuen Android-Smartphones, die allesamt mit Android 11 und Samsungs aktueller One-Ui-Oberfläche ausgeliefert werden, an der S-Klasse, vor allem bei der Gestaltung der Kameramodule. Die gehen zwar nicht so schön fließend in den Rahmen über wie bei den teuren Smartphones, sind aber sehr ähnlich aufgeteilt. Die Hauptkamera mit 64-Megapixel-Sensor und Blende f/1.8 ist bei allen drei Modellen identisch, ebenso die Ultraweitwinkelknipse mit einer maximalen Auflösung von 12 Megapixeln und Blende f/2.2. Dazu kommt jeweils ein Makro mit 5-Megapixel-Sensor. Das Galaxy A72 komplettiert das Set mit einem Dreifach-Tele mit 8 Megapixeln und optischem Bildstabilisator, beim Galaxy A52 und A52 5G sitzt an dieser Stelle eine 5-Megapixel-Kamera für Tiefeninformationen.

OLED und hohe Bildwiederholfrequenz

Samsung baut in den neuen Smartphones OLED-Displays ein, die allesamt höhere Bildwiederholfrequenzen als die lange Zeit üblichen 60 Hertz unterstützen. Die Displays des Galaxy A72 und A52 schaffen 90 Hertz, beim A52 5G sind es gar 120 Hz. Mit Diagonalen von 6,7 Zoll im Galaxy A75 und 6,5 Zoll in den beiden anderen Modellen sind die Smartphones eher groß geraten. Die 32-Megapixel-Selfie-Kamera schaut durch ein kleines Loch im Bildschirm.

Samsung Galaxy A72 (Bild: Samsung)

Das Galaxy A52 und A52 5G sind in den Speicherkonfigurationen 6/128 und 8/256 GByte erhältlich, das A52 zusätzlich für Einsteiger mit knapp bemessenen 4 GByte RAM, die jedoch nicht in Deutschland angepriesen wird. Das A72 kommt nur mit 6/128 GByte. Der interne Speicher ist bei allen drei Modellen mittels microSD-Karte um bis zu 1 TByte erweiterbar. Wie die Modellnamen bereits andeuten, funkt ausschließlich das Galaxy A52 5G im 5G-Netz, A72 und A52 belassen es bei LTE.

In den beiden kleineren Modellen stecken Akkus mit einer Kapazität von 4500 mAh. Das Galaxy A72 nutzt die etwas größere Grundfläche und packt 5000 mAh in den Energiespender. Das treibt das Gewicht auf gut 200 Gramm hoch, die kleineren Varianten wiegen knapp 10 Gramm. Geladen wird überall via USB, drahtloses Aufladen per Qi-Standard unterstützt Samsung hier nicht. Ein passendes Ladegerät liegt im Karton.

Samsung Galaxy A52 (Bild: Samsung)

Samsung bietet die neuen Smartphones in vier Farbvarianten an: Klassisches Schwarz und Weiß werden begleitet von blassem Blau und Lila. Die Galaxy-A-Smartphones sind nach IP67 zertifiziert und damit gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Das Galaxy A52 koset je nach Speichegröße 349 bzw. 409 Euro, das 5G-Modell jeweils 80 Euro mehr, also 429 und 489 Euro. Für das Galaxy A72 müssen 449 Euro den Besitzer wechseln.

(sht)