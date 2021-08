Samsung-OLED-Displays: 33 Prozent heller bei gleicher Leistungsaufnahme

Samsung hat ein erstes OLED-Display entworfen, das ohne Polarisationsschicht auskommt und somit deutlich effizienter arbeitet als bisherige OLED-Bildschirme. Der Polarisator war bisher dazu da, um ausgeschaltete Pixel wirklich schwarz erscheinen zu lassen, absorbiert selbst aber einen Teil des Lichts.

Die organischen Dioden lassen sich zwar einzeln komplett abschalten, allerdings waren bisherige OLED-Panels selbst nicht schwarz. Mithilfe eines Polarisators wurde das Licht so gebrochen, dass der kupferfarbene Ton nicht durchstach. Die Schicht selbst sieht wie getönter Kunststoff aus.

Bei den Eco²-OLED-Bildschirmen entfällt der lichtschluckende Polarisator. (Bild: Samsung)

Im Galaxy Z Fold 3

Die neue Generation ohne Polarisator nennt Samsung Eco² OLED. Sie leuchtet bei gleicher Leistungsaufnahme 33 Prozent heller oder nimmt bei gleicher Helligkeit 25 Prozent weniger elektrische Energie auf. Das kommt insbesondere Smartphones zugute, um die Akkulaufzeit zu verbessern.

So verwundert es nicht, dass Samsung die Technik als Erstes im kürzlich vorgestellten, mindestens 1800 Euro teuren Falt-Smartphone Galaxy Z Fold 3 5G einsetzt. Weitere Modelle sollen folgen. Eine Ausweitung auf Notebooks oder Smart-TVs bestätigte der Hersteller bislang aber noch nicht.

Als weiteren Vorteil der Eco²-OLED-Displays sieht Samsung unter dem Bildschirm versteckte Frontkameras, deren Sensoren so mehr Licht aufnehmen können, was die Bildqualität potenziell verbessert. Das Galaxy Z Fold 3 5G hat eine solche Frontkamera, die aber nur bedingt versteckt ist: Die auffällige Notch fehlt zwar, der Bildsensor selbst ist aber klar sichtbar – ausgerechnet der fehlende Polarisator hätte den rötlichen Kasten am oberen Bildschirmrand wohl besser versteckt.

(mma)