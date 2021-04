Samsung Odyssey G9 S49AG95: Ultrabreiter Gaming-Monitor mit DisplayHDR 2000

Der erste Händler listet Samsungs kommenden High-End-Monitor Odyssey G9 S49AG95 für umgerechnet knapp 2000 Euro und nennt weitere Details zu den Spezifikationen. Demnach kommenden 2048 Mini-LEDs für die Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Einzelne erreichen kurzfristig eine Spitzenhelligkeit von 2000 cd/m² – zusammen mit der feinen Ansteuerung pro LED sollte das ein hübsches Bild mit hoher Dynamik ergeben.

In der Ankündigung eines neuen Odyssey-G9-Monitors von Anfang März gab Samsung "HDR 2000" an. Laut der Listung beim chinesischen Online-Marktplatz Taobao soll der Odyssey G9 S49AG95 tatsächlich die Vorgaben der DisplayHDR-Stufe 2000 erfüllen, welche die VESA noch nicht offiziell vorgestellt hat.

Hoher Kontrast, flottes Panel

Das 49 Zoll große VA-Panel im 32:9-Format dürfte wie gewohnt aus Samsungs eigener Fertigung stammen. Das Display stellt 5120 × 1440 Pixel mit bis zu 240 Hertz dar, erreicht VA-typisch einen hohen Kontrast von 4000:1 und ist im 1000R-Radius eng gebogen. Der DCI-P3-Farbraum soll zu mindestens 95 Prozent abgedeckt werden. Die typische Helligkeit abseits von kurzfristigen Spitzenwerten ist bei Taobao mit 1000 cd/m² vermerkt.

Die volle Auflösung mit 240 Hertz lässt sich über DisplayPort 1.4 samt Display Stream Compression (DSC) darstellen. Über Adaptive-Sync (AMD FreeSync, Nvidia G-Sync Compatible) wird die Bildwiederholrate dynamisch von der Grafikkarte vorgegeben. Die Reaktionszeit soll erneut bei einer Millisekunde (GtG) mit Overdrive liegen.

Laut der Taobao-Listung beginnt die Auslieferung in China Mitte Juni 2021. Mit knapp 2000 Euro liegt der Vorabpreis etwa 12 Prozent über der unverbindlichen Preisempfehlung des derzeitigen Odyssey G9 C49G95T (1730 Euro). Deutsche Händler verkaufen den Monitor derzeit allerdings schon ab 1250 Euro. Der größte Unterschied liegt bei der Hintergrundbeleuchtung: Beim Odyssey G9 C49G95T sitzen die Leuchtdioden nicht hinter dem Panel, sondern am Display-Rand und lassen sich nur in zehn Zonen ansteuern. Die maximale Helligkeit beziffert Samsung auf 1000 cd/m², die typische auf 420 cd/m².

(mma)