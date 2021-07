Samsung Odyssey Neo G9: Ultrabreiter Gaming-Monitor mit HDMI 2.1 und Mini-LEDs

Samsung legt sein Gaming-Monitor-Topmodell Odyssey G9 als Odyssey Neo G9 neu auf. Die größte Änderung betrifft die Hintergrundbeleuchtung: Anstelle der LEDs am Display-Rand treten Tausende Mini-LEDs hinter dem VA-Panel, sodass sich die Beleuchtung in 2048 Zonen ansteuern lässt. Mit einer maximalen Leuchtkraft von 2000 cd/m² und 12 Bit pro Farbkanal soll der Monitor schöne HDR-Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 anzeigen.

Die Rede ist von einer Zertifizierung nach "Quantum HDR 2000", die allerdings vom Verband Deutscher Elektrotechnik (VDE) kommt und nicht wie die DisplayHDR-Einstufungen von der VESA. Die typische Helligkeit ohne HDR-Ansteuerung liegt derweil bei 420 cd/m².

Der Odyssey Neo G9 verwendet wie sein Vorgänger ein 49 Zoll großes VA-Panel mit einem Seitenverhältnis von 32:9 und einer engen 1000R-Krümmung. Mit einer Auflösung von 5120 × 1440 Pixeln entspricht er zwei nebeneinander gestellten 27-Zöllern mit je 2560 × 1440 Pixeln (WQHD).

HDMI 2.1 an Bord

Die zweite Neuerung betrifft die Elektronik: Der Odyssey Neo G9 stellt außer DisplayPort 1.4 jetzt auch zweimal HDMI 2.1 bereit. Die schnellen Anschlüsse sind notwendig, um die 240 Hertz mit der vollen Auflösung anzuzeigen. DisplayPort 1.4 benötigt dafür das kaum sichtbare Komprimierungsverfahren Display Stream Compression (DSC). Mittels Adaptive-Sync und HDMI VRR können Grafikkarten die Bildwiederholraten des Bildschirms dynamisch vorgeben. Samsung hat den Odyssey Neo G9 von AMD für FreeSync Premium Pro und von Nvidia für G-Sync Compatible zertifizieren lassen.

Ab dem 29. Juli 2021 lässt sich der Odyssey Neo G9 für empfohlene 2540 Euro in Samsungs Onlineshop vorbestellen. Die Auslieferung folgt am 09. August 2021. Der Odyssey G9 ohne Mini-LEDs hat eine UVP in Höhe von 1730 Euro, ist in Deutschland aber ab 1200 Euro erhältlich.

