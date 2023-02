Samsung SSD 980 Pro: Wichtiges Firmware-Update behebt Defektursache

Samsung stellt das Firmware-Update 5B2QGXA7 für das ehemalige SSD-Topmodell 980 Pro bereit. Es behebt einen schwerwiegenden Fehler, der die SSD in einen Lesemodus versetzt und keinerlei Schreibvorgänge mehr erlaubt. Betroffene Modelle sind damit praktisch unbrauchbar, da Betriebssysteme ohne Schreibrechte nicht mehr booten können.

Das Problem untersuchte der Workstation-Hersteller Puget Systems zusammen mit Samsung. Laut Puget Systems waren bisher insbesondere die 2-TByte-Versionen betroffen – mit der Firmware 5B2QGXA7 hat man keine Ausfälle mehr beobachten können.

Wer eine SSD 980 Pro besitzt, kann die Firmware über Samsungs Software-Tool Magician über den Update-Reiter unten links aktualisieren. Das Ganze funktioniert ausschließlich mit einem PC; beim Einsatz in einer Playstation 5 muss man die SSD für ein Update also zunächst in einen PC einbauen.

Auf 980-Pro-Modellen, die sich bereits in einem Lesemodus befinden, lässt sich das Update nicht durchführen. Betroffene können ihre Daten über Drittanbieter-Tools retten und müssen die SSD austauschen.

Probleme auch bei der SSD 990 Pro

Ein Problem beim neuen SSD-Topmodell 990 Pro ist Samsung derweil noch nicht angegangen: In den vergangenen Wochen häuften sich in Hardware-Foren und auf Reddit Berichte über einen ungewöhnlich hohen Verschleiß, die Tom's Hardware zusammengefasst hat.

Selbst ohne Schreiblast nimmt der per Smart-Funktion auslesbare Gesundheitszustand bei Betroffenen ungewöhnlich schnell ab, was zu einer Verringerung des nutzbaren Speicherplatzes führt. Screenshots zeigen eine Verringerung des Smart-Status von einem Prozent und mehr pro Woche. Eine einprozentige Abnahme wäre selbst bei monatelanger Nutzung ungewöhnlich.

(mma)