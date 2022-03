Samsung Smart Monitor M8: Integrierter Prozessor und abnehmbare Webcam

Samsung verbessert seinen neuen Smart Monitor an vielen Fronten: Der M8 leuchtet deutlich heller als das bisherige Topmodell M7, hat eine halbierte Reaktionszeit, verwendet einen höhenverstellbaren Standfuß und kommt mit einer abnehmbaren Webcam. Ein ARM-Prozessor samt kleinem Massenspeicher im Inneren ist weiterhin dabei – darauf läuft Samsungs Smart-TV-Betriebssystem Tizen.

Der Smart Monitor M8 verwendet genauso wie der M7 ein 31,5 Zoll großes VA-Panel, das 3840 × 2160 Pixel (Ultra HD) mit 60 Hertz darstellt. VA-typisch liegt der Kontrast bei hohen 3000:1. Beim M8 schafft die Hintergrundbeleuchtung allerdings 400 statt 250 cd/m², zudem gibt Samsung die Reaktionszeit (GtG) mit 4 statt 8 ms an. Den sRGB-Farbraum deckt das Display nahezu vollständig ab.

Ein einzelner USB-C-Anschluss nimmt ein DisplayPort-1.2-Signal entgegen, lädt ein angeschlossenes Gerät, etwa ein Notebook, mit 65 Watt auf und überträgt Daten mit 5 Gbit/s (USB 3.0). Als Hub lässt sich der M8-Monitor allerdings kaum nutzen – für Peripherie steht lediglich ein zweiter USB-C-Port bereit. Ein Bildsignal lässt sich alternativ per Micro-HDMI 2.0 übertragen.

Aufsetzbare Webcam ohne Kabelsalat

Ein dritter Anschluss (offenbar ebenfalls USB-C) am oberen Rand ist für die mitgelieferte Full-HD-Webcam vorgesehen, die oben aufgesetzt wird und per Magnetbefestigung hält. So kommt die Webcam komplett ohne Kabel aus. Bisher war die sogenannte SlimFit-Kamera Samsungs Smart-TVs vorbehalten. Mit mehreren integrierten Mikrofonen soll sich der Smart Monitor M8 derweil für Videokonferenzen eignen.

Die Smart-Monitor-Funktionen sind für den Feierabend im Homeoffice gedacht: Über Tizen laufen etwa beliebte Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV, ohne dass ein PC im Hintergrund laufen muss. Das Display lässt sich per Wi-Fi 5 ins Heimnetz einbinden und funkt über Bluetooth 4.2 mit Geräten. Samsungs eigene Sprachsteuerung Bixby und Amazons Alexa sind integriert, im Zusammenspiel mit iPhones und iPads funktioniert AirPlay. Wer keine Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, kann auf die beiden integrierten Lautsprecher ausweichen.

Die Auslieferung des Smart Monitor M8 soll in Kürze für 880 Euro beginnen. Samsung verkauft das Display in den Farben Weiß, Pink, Grün und Blau. Im Lieferumfang ist außer der Webcam auch eine Fernbedienung enthalten.

(mma)