Samsung Unpacked: Smartphone Galaxy S22 wird am 9. Februar gezeigt

Samsung lädt zum Unpacked-Event am 9. Februar: Bei seinen Unpacked-Livestreams zeigt der südkoreanische Hersteller regelmäßig neue Produkte. Am 9. Februar dürfte das kommende Galaxy S22 im Brennpunkt stehen. Das neue Smartphone-Spitzenmodell von Samsung wird unter anderem mit einem prominent platzierten "S" auf der Einladungsgrafik angeteasert.

Auf den Markt kommen könnte das Galaxy S22 dann Ende Februar – darauf soll zumindest Code auf der Samsung-Webseite hindeuten. Neben dem Galaxy S22 könnte bei dem Unpacked-Event im Februar außerdem mit dem Galaxy Tab S8 ein neues Samsung-Tablet vorgestellt werden.

Nachdem Samsung die Note-Reihe zuletzt auf Eis gelegt hatte, soll nun wohl die S-Serie einige Kernmerkmale der Note-Handys übernehmen. Allen voran der Stift: Der sogenannte S-Pen dürfte beim Galaxy S22 mitgeliefert werden. Leaks zeigen, dass der Pen beim Galaxy S22 in einen Schacht geschoben und dort verstaut werden kann.

Snapdragon und Exynos

Gut absehen kann man außerdem bereits, was im Inneren der S22-Modelle stecken wird: In den USA dürfte Samsung auf den Spitzen-SoC von Qualcomm setzen. Der Snapdragon 8 Gen 1 wird in 4-Nanometer-Technik bei Samsung Foundry gefertigt und besitzt acht CPU-Rechenkerne: einen starken Core auf Basis des neuen ARM Cortex-X2, drei Cortex-A710-Kerne und vier Cortex-A510.

In Europa dürfte Samsung dagegen wieder auf einen Chip aus der Eigenproduktion setzen, nämlich den neuen Exynos 2200. Wie der Snapdragon 8 Gen 1 setzt Samsung mit dem neuen Exynos-Chip auf den CPU-Befehlssatz ARMv9. Auch die restliche Konfiguration (ein Cortex-X2, drei Cortex-A710 und vier Cortex-A510) entspricht dem Snapdragon-SoC.

Das Galaxy S22 soll Leaks zufolge in drei Varianten auf den Markt kommen, die jeweils mit einem dieser beiden Chips arbeiten. Sie sollen sich wie in vorherigen Jahren vor allem in Größe, Speicher und Kameraausstattung unterscheiden. Neben dem Standardmodell des Galaxy S22 plant Samsung demnach ein mittelgroßes S22 Plus und ein noch größeres S22 Ultra.

(dahe)