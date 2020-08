Samsung-Versprechen: Drei Android-Updates für mehrere Smartphones

Samsung will mehrere Modelle von Smartphones und Tablets mit drei großen Android-Updates versorgen. In einem Blog-Eintrag nennt das Unternehmen die Geräte, die drei neue Android-Versionen bekommen sollen. Dazu gehören neben den erwartbaren Flaggschiff-Modellen auch einige Mittelklasse-Smartphones.

Drei Android-Updates verspricht Samsung unter anderem für Galaxy- und Note-Modelle ab Version 10, seine Falt-Smartphones und das Galaxy A71 und A51. Außerdem werden die Tablets Tab S6 und S7 ebenfalls mit drei Updates ausgestattet. Die komplette Liste gibt es im Samsung-Blog.

Versprechen auch für künftige Modelle

Das Versprechen gilt auch für die Zukunft: Kommende Galaxy-S- sowie Note-Modelle und Tablets bekommen ebenfalls drei Android-Updates, bei den Mittelklasse-Smartphones wird der längere Support aber nur für "ausgewählte" Modelle gewährleistet.

Samsung spricht von drei "Generationen" an Android-Updates. Kommt ein Handy mit Android 10 auf den Markt, soll es also Updates auf Android 11, Android 12 und Android 13 bekommen – insofern sich nichts an Googles Update-Rhythmus ändert.

Keine Angabe zur Update-Geschwindigkeit

Google schreibt Herstellern von Android-Smartphones vor, ihre Handys zwei Jahre lang mit Sicherheitsupdates zu versorgen. Neue Android-Versionen sind aber nicht Teil dieser Richtlinie: Die großen Android-Updates kommen meist mit optionalen neuen Funktionen, sind für den sicheren Betrieb eines Geräts aber nicht unerlässlich.

Häufig wissen Verbraucher beim Kauf eines Smartphones daher nicht, wie viele der großen Android-Updates ihr Handy bekommen wird. Ein Fragezeichen steht meist auch hinter der Geschwindigkeit der Updates: Oft dauert es Monate, bis Smartphones per Update auf die aktuelle Android-Version gebracht werden.

