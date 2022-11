Samsung erwartet ab 2024 erste Geräte mit Falt-Bildschirm von Apple

Apples Mitbewerber Samsung rechnet damit, dass Apple im Jahr 2024 erstmals Geräte mit faltbarem Bildschirm auf den Markt bringen wird. Es werden aber keine Smartphones sein, präzisierte der südkoreanische Elektronikkonzern seine Prognose in einem Treffen mit Vertretern von Zulieferbetrieben.

Stattdessen plane Apple zunächst Tablets und Notebooks mit faltbaren Bildschirmen auszustatten, berichtet das koreanische Branchenmagazin "TheElec" unter Berufung auf Informanten, die dem Treffen im Oktober beigewohnt haben. Worauf diese Information gründet, wird nicht weiter ausgeführt. Allerdings ist Samsung seit langem Display-Zulieferer für Apple und könnte auf diese Weise buchstäblich im Bilde sein.

Neuer Werbespot gegen Apple

Mit Blick auf einen neuen Werbespot Samsungs könnten sich Beobachter aber auch die Frage stellen, ob vielleicht der Wunsch Vater des Gedanken ist. In dem Spot namens "On the Fence" schaut ein iPhone-Besitzer über einen Zaun und erblickt Besitzer von faltbaren Samsung-Smartphones. Als ihn andere iPhone-Nutzer ansprechen, dass er das nicht dürfe, zeigt er sich irritiert, warum bessere Kameras und faltbare Displays auf der anderen Seite schon vorhanden sind. Daraufhin erklärt ihm ein junger Mann auf seiner Seite, dass man das hier nun mal so mache: Warten.

Samsung knüpft damit an frühere Werbespots an, wo der Fokus jeweils darauf liegt, Apple vorzuwerfen, hinterherzuhinken. Die Spots sind nicht unumstritten, wie auch die Kommentare unter dem aktuellen Spot zeigen. Einige fragen sich, warum Samsung nicht stattdessen konkreter über seine eigenen Geräte Auskunft gibt, anstatt andere Hersteller in den Fokus zu rücken.

Samsung erwartet hohe Nachfrage

In dem Treffen mit Zulieferern erklärten Samsung-Verantwortliche, dass sie bis 2025 jährliche Wachstumsraten von 80 Prozent für Foldables erwarten. Aktuell machen faltbare Geräte nur ein Prozent des Gesamtmarktes aus. Allerdings seien 90 Prozent der Käufer solcher Geräte davon überzeugt und wollten solch ein Gerät erneut kaufen. Es sei jedoch nötig, die Geräte noch weiter zu verbessern.

(mki)