Samsung plant Smartphone-Lieferung per Manna-Drohne in Irland

Der Unterhaltungselektronikhersteller Samsung will seinen Kunden in Irland künftig einen Lieferdienst per Drohne anbieten, um so neuste Geräte der Galaxy-Serie kontaktlos auszuliefern. Dazu kooperiert Samsung mit Manna, einem Unternehmen, das Lieferdrohnen baut. Mit einem Pilotprojekt in Oranmore soll es losgehen. Es ist das erste Projekt dieser Art für Samsung, berichtet der irische TV-Sender RTE.

Nach Plänen von Samsung sollen künftig Galaxy-Geräte, die bei Samsungs irischem Online-Shop gekauft wurden, mit einer Manna-Drohne ausgeliefert werden. Neben dem Galaxy S21 Ultra betrifft dies die Galaxy Buds Pro, das Galaxy Tab S7, die Galaxy Watch sowie Geräte der kürzlich herausgebrachten Galaxy-A-Serie.

Die Manna-Drohnen fliegen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h. (Bild: Samsung)

Schnelle Lieferung

Das Pilotprojekt werde in Oranmore, an der Westküste Irlands starten, heißt es bei RTE. Wie Samsungs Irland-Chef Eamonn Grant des Online-Bereichs ausführt, sollen die Lieferdrohnen von Manna die Geräte mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h in einer Flughöhe zwischen 50 und 80 Metern befördern. Damit sei es möglich, die Lieferungen den Kunden in Oranmore vom naheliegenden Versandzentrum aus innerhalb von drei Minuten zuzustellen. Nach Angaben von Manna können mit einer der von einem Piloten gesteuerten Drohnen täglich etwa 100 Lieferungen mit einem Gewicht von jeweils etwa 4 Kilogramm durchgeführt werden.

Das Video zeigt das Prinzip der Warenlieferung mit einer Manna-Drohne.

Grant sieht in dem Lieferdienst per Drohne nichts Geringeres als "die Zukunft des Einzelhandels". Es gäbe keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, zu Zeiten der Coronavirus-Epidemie, um eine kontaktlose Lieferalternative zu schaffen, ist Grant überzeugt. Deshalb soll der Drohnenlieferdienst auch auf andere Regionen Irlands und später andere Länder ausgeweitet werden.

Ganz neu ist der Lieferdienst in Oranmore jedoch nicht. Denn der Lebensmittelhändler Tesco bietet in Oranmore bereits seit September 2020 die Auslieferung von Lebensmitteln per Drohne in der Region an. Weitere ortsansässige Händler haben sich dem angeschlossen. Neben Essenslieferungen von Restaurants werden beispielsweise Bücher und Medikamente per Drohne an Besteller rund um Oranmore ausgeliefert.

