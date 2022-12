Samsung Galaxy S22 vor iPhone 14: Google Suchtrends aus dem Tech-Bereich

Zum Jahresabschluss hat Google Suchrankings für heise online erstellt. Dabei gewinnen nicht die am häufigsten gesuchten Schlagworte, sondern die aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres und viel diskutierte Fragen. Dafür werden Milliarden Suchanfragen ausgewertet. Bei den generellen Suchtrends, haben Themen wie Putin und der Ukraine-Krieg dominiert, auch die WM und Frauen EM schnitten gut ab.

Im Bereich Tech folgen nun die ausgewählten Suchlisten: Social Media, Apps, Smartphones und Games. Dabei stellt sich heraus, auch im Jahr 2022 fragen Menschen bei Google noch: Was ist Social Media? Das ist tatsächlich die Top-trending-Frage. Auf Platz 2: Welche Social Media Plattformen gibt es? Überlegt man sich, wie viele Menschen nach der Übernahme durch Elon Musk eine Twitter-Alternative in den vergangenen Monaten suchten, erscheint dies fast logisch. Platz 3 belegt die Frage, wie viele Menschen Social Media nutzen? Dazu die Antwort von Google auf Position Null übrigens: 4,62 Milliarden.

Die weiteren Plätze: 4. Was macht ein Social-Media-Manager? 5. Ist WhatsApp Social Media? 6. Ist Spotify Social Media? 7. Welche Social Media Plattform wird am meisten genutzt? 8. Was ist Social-Media-Marketing? 9. Seit wann gibt es Social Media? 10. Ist Youtube Social Media?

Apps, Smartphones und Games

In der Kategorie Apps kommt die Fifa 23 Web App auf den ersten Platz und trendet damit mehr als die Corona Warn App. Die wird auch 2022 noch immer stark gesucht, gefolgt von der Luca App, obwohl diese im Alltag der meisten Menschen wohl kaum mehr eine Rolle spielen dürfte. Der CovPass landet auf Platz 4. Und dann, ausgesprochen aktuell, folgt die Tank App. Netto, Kicker, Bitcoin 360, Ersa und Edeka schließen die Top Ten.

Bei den Smartphones trendet das Samsung Galaxy S22 mehr als das iPhone 14. Eine kleine Überraschung für manche Menschen. Das Google Pixel 7 und das iPhone 13 folgen.

Die Games führt das wohl auch journalistisch meistbesprochene Quiz an: Nicht das tgifq. Nein, das Wordle. Auf Platz 2 liegt Lost Ark – das Kollege Michael Wieczorek angespielt hat. Die Fifa 23 Web App kommt erneut in die Liste und landet auf Platz 3. Platz 4 geht an Elden Ring, das TR-Chef Luca Caracciolo als "wahre Tortur" beschreibt. Dying Light 2, Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Diabolo Immortal, Overwatch 2 und Tower of Fantasy vervollständigen die Top 10.

Die Listen sind, wie Google betont, "trending searches", also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. "Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2022 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben."

(emw)