Samsung will 2023 "humanoiden Assistenzroboter" EX1 auf den Markt bringen

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung plant, 2023 einen Assistenzroboter auf den Markt zu bringen. Das bestätigte Han Jong-hee, Co-CEO und stellvertretender Vorsitzender von Samsung, am Freitag auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Er sprach dabei von einem "humanoiden Assistenzroboter". Einzelheiten zu dem Projekt, das die gleiche Bezeichnung wie eine frühere Samsung-Digitalkamera trägt, nannte er nach Angaben des Tech-Magazins Sammobile nicht. Sie sollen dann veröffentlicht werden, sobald man fertig ist, sagte er.

Dem Bericht von Sammobile nach sieht Jong-hee ein großes Potenzial in Robotern und hält das Robotergeschäft für einen der zukünftigen "Wachstumsmotoren" von Samsung. Neue Roboter hatte Samsung indes nicht mit im Gepäck.

Samsungs Haushaltsroboter

Samsung hatte auf der CES 2021 einen Haushaltsroboter mit der Bezeichnung Samsung Bot Handy gezeigt, auf der CES 2022 dann eine erweiterte Version davon. Dieser mobile Roboter besitzt einen Greifarm, mit dem er einfache Haushaltsaufgaben wie etwa das Abräumen von Geschirr bewältigt und beim Aufräumen helfen kann. Bei ihm, wie auch den damals gezeigten Samsung Telepräsenzroboter Bot i war die Entwicklung aber noch nicht abgeschlossen.

Um den Samsung Bot Care, ein Roboter, der mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) das Verhalten von Menschen in einem Haushalt erkennen und erlernen kann, ist es ebenfalls ruhig geworden. Der Roboter soll seine Nutzer beispielsweise an bestimmte Tätigkeiten und Termine erinnern.

Es ist unklar, inwieweit die bisherige Entwicklungsarbeit an den Samsung Robotern in das EX1-Projekt eingeflossen sind. Bisher bietet Samsung als Haushaltsroboter lediglich Saugroboter wie den JetBot AI+ an.

Investition in Rainbow Robotics

Um weiteres technisches Know-how zu erlangen, will Samsung in das südkoreanische Robotik-Unternehmen Rainbow Robotics etwa 59 Milliarden Won, knapp 46 Millionen Euro, investieren. Rainbow Robotics wurde 2011 gegründet und hat verschiedene Roboter, darunter auch den humanoiden Roboter HUBO-2, im Programm. Die Kenntnisse von Rainbow Robotics könnte Samsung dazu nutzen, einen eigenen Roboter herzustellen oder von dem Roboterunternehmen herstellen zu lassen, um so Entwicklungszeit zu sparen.

Lesen Sie auch Markenregistrierung Samsung Bot: Samsung plant wohl Roboter-Angebot

(olb)