Samsung zeigt seine erste ZNS-SSD

Bei ZNS-SSD kümmert sich der Host-Controller um viele Aufgaben, die traditionell von der SSD selbst erledigt werden. Er sortiert etwa die Daten so vor, dass sie sequenziell in einzelne Zonen der SSD geschrieben werden können – das beschleunigt das Speichern und sorgt für eine höhere Ausdauer. Auch benötigen ZNS-SSDs keine Flash-Reserve für das Overprovisioning, es steht praktisch die gesamte Kapazität für Anwendungen zur Verfügung. Für einen Desktop-PC wird ZNS in absehbarer Zukunft keine Rolle spielen, die Vorteile kommen vor allem in großen Umgebungen, also in Rechenzentren, zum Tragen.

Western Digital ist eines der führenden Unternehmen bei dieser noch recht jungen Technik, gerade einmal vor einem halben Jahr stellte das Unternehmen die erste passende SSD vor. Nun folgt mit Samsung ein weiterer großer SSD-Hersteller: Samsungs PM1731a wird als 2- und 4-TByte-Modell erhältlich sein und ausschließlich im 2,5-Zoll-Gehäuse mit U.2-Anschluss.

Samsung will die Massenproduktion der PM1731a in der zweiten Jahreshälfte starten. Preise hat das Unternehmen noch nicht öffentlich bekanntgegeben; dies ist jedoch auch im Enterprise-Bereich, wo häufig gleich Dutzende oder Hunderte solcher Laufwerke geordert werden, auch nicht üblich. Aktuell nutzen die Koreaner TLC-Flash (3 Bit pro Zelle), in kommenden ZNS-SSDs soll jedoch auch der günstigere 4-Bit-Speicher QLC zum Einsatz kommen.

Software-Unterstützung

ZNS-SSDs verlangen eine andere Ansteuerung durch das Hostsystem als übliche PCIe-SSDs. Samsung stellt dazu unter xnmve.io eine Reihe von Tools und Dokumentationen bereit und beteiligt sich nach eigenen Angaben an Intels Storage Performance Development Kit. Von einer Mitarbeit an Western Digitals Zoned-Storage-Initiative unter zonedstorage.io ist nicht die Rede. Es bleibt damit zunächst unklar, ob ZNS-SSDs verschiedener Hersteller später einfach gegeneinander austauschbar sind.

Weitere Details zu ZNS sowie zur Ansteuerung von ZNS-SSDs nennt der Artikel SSDs neu gedacht in c't 6/2021. (ll)