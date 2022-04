Satelliteninternet: Erste Airline kündigt Einsatz von Starlink auf Flügen an

Die regionale US-Airline JSX will als erste Flugzeuge mit Antennen ausrüsten, damit Passagiere über das Satelliteninternet Starlink von SpaceX während des Flugs online gehen können. Das teilte JSX Ende der vergangenen Woche mit. Insgesamt sollen 100 Flugzeuge ausgerüstet werden. Noch in diesem Jahr sollen die Ersten fertig sein, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Für die Passagiere soll der Dienst mit keinen Extrakosten verbunden sein, versichert JSX demnach. Außerdem soll es nicht nötig ein, sich einzuloggen. Erst kurz vor der Bekanntmachung war öffentlich geworden, dass die US-Airline Delta den Einsatz von Starlink testet.

JSX bietet Flüge zwischen Städten im Südwesten der USA in kleinen Flugzeugen mit wenigen Dutzend Sitzplätzen an. Das Unternehmen wirbt mit dem "Komfort privater Reisen zu nicht ganz so privaten Preisen". Den Kunden und Kundinnen verspricht das Unternehmen Flüge ohne "die Hektik des Flughafens" und Reisen über die privaten Terminals "ohne Warteschlangen und Gedränge". Das angekündigte Starlink-WLAN sei nicht nur das beste "im Himmel", sondern "das beste WLAN in der Galaxie". Wie viel das Unternehmen für die Einführung des Dienstes bezahlt, wurde nicht bekannt, ergänzt Reuters.

SpaceX hatte Anfang 2021 bei der US-Telekommunikationsaufsicht FCC eine Genehmigung beantragt, um auch Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge an sein Starlink-System anzubinden. Tests waren dem Unternehmen erlaubt worden, für den Einsatz auf regulären Flugzeugen ist aber auch noch eine Genehmigung der US-Luftfahrtbehörde FAA nötig. Erst kurz vor der Bekanntmachung von JSX war öffentlich geworden, dass auch die Airline Delta den Einsatz von Starlink testet. Zwar gibt es schon jetzt bei den meisten Fluglinien die Möglichkeit, in der Luft ins Internet zu gehen, Starlink soll aber deutlich höhere Kapazitäten liefern. Für sein Internetangebot hat SpaceX bereits mehr als 2000 Satelliten gestartet und bislang primär mit dem Einsatz in abgelegenen Regionen geworben.

(mho)