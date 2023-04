Satelliteninternet Starlink: SpaceX senkt Kosten in Deutschland erneut deutlich

Das Satelliteninternet Starlink wird in Deutschland und mehreren europäischen Staaten günstiger. Das geht aus Angaben auf der Homepage des Angebots und E-Mails hervor, von denen Nutzer und Nutzerinnen auf Reddit berichten. Kostete der Internetzugang hierzulande zuletzt 80 Euro im Monat und die nötige Antenne 460 Euro, sind es jetzt monatlich 65 Euro und einmalig lediglich 300 Euro.

Eine Begründung für die Preissenkung nennt das für den Dienst verantwortliche US-Unternehmen SpaceX nicht, sie soll aber automatisch umgesetzt werden. Laut einer Sammlung auf Reddit wurden die Preise nicht nur in Deutschland, sondern außerdem noch Irland, Spanien und Österreich gesenkt. Anderswo lag die Monatsgebühr bereits darunter – in Frankreich etwa bei 50 Euro – dort wurde dann aber teilweise der Preis für die Hardware gesenkt – wieder in Frankreich von 480 auf 300 Euro. Gleichzeitig verlangt SpaceX etwa im US-Bundesstaat New York monatlich 120 und einmalig 600 US-Dollar.

Wiederholte Preissenkung

Das Satelliteninternet Starlink wird seit 2019 aufgebaut, inzwischen binden über 3800 aktive Satelliten weite Teile Amerikas, Europa, Australien, Japan und die Philippinen an schnelles Internet an. Im Kriegsgebiet der Ukraine und auf Tonga nach dem verheerenden Vulkanausbruch war der Dienst außerplanmäßig verfügbar gemacht worden.

Die jetzt bekannt gewordene Preissenkung ist bereits die zweite innerhalb weniger Monate. Ende August hatte SpaceX eine erste Senkung mit der hohen Inflation begründet. Das sollte "Kaufkraftparität unserer Kunden widerspiegeln", hieß es damals in E-Mails, die Kunden und Kundinnen erhalten haben. In Deutschland war der Monatspreis damals von 100 auf 80 Euro gesenkt worden, jetzt sinkt er noch einmal merklich. Ein konkreter Anlass dafür scheint auch diesmal nicht zu bestehen. Parallel wurde offenbar auch der monatliche Preis für Starlink Roam von 200 US-Dollar auf 100 US-Dollar gesenkt.

(mho)