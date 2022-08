Satelliteninternet Starlink: SpaceX senkt Monatsgebühr deutlich

Das Satelliteninternet Starlink von SpaceX wird günstiger: In Deutschland sinkt die Monatsgebühr um 19 Euro von 99 Euro auf 80 Euro. Das soll "Kaufkraftparität unserer Kunden widerspiegeln", heißt es in E-Mails, die Kunden und Kundinnen erhalten haben. Die Preissenkung gilt demnach seit dem 24. August, auch bei Neubestellungen. Die für die Benutzung nötige Antenne kostet aktuell auch nur 460 Euro, zur Einführung waren es 499 Euro, im Frühjahr hatte es dann eine Preiserhöhung gegeben.

Hintergründe unklar

Laut Berichten, die auf Reddit zusammengetragen wurden, scheinen die Preissenkungen in allen Märkten zu gelten, wo Starlink kommerziell verfügbar ist, mit der Ausnahme der Ukraine und Tonga. Teilweise scheinen die Preisnachlässe fast 50 Prozent zu betragen, so werden in Polen jetzt monatlich 230 Złoty (rund 48 Euro) fällig, zur Einführung waren es noch 449 Złoty.

Von SpaceX gibt es bislang keine offizielle Mitteilung, das Unternehmen von Elon Musk hat aber für den heutigen Donnerstag (Ortszeit) eine Veranstaltung mit T-Mobile USA angekündigt. Es gehe um Pläne, die Konnektivität zu erhöhen, heißt es lediglich. Ob das etwas mit den Preissenkungen zu tun hat, ist unklar, es könnte aber zumindest eine Mitteilung dazu geben. Die Veranstaltung soll um 2 Uhr MESZ am Freitag beginnen, ein Livestream ist geplant.

SpaceX baut Starlink seit 2019 auf, weit über 2000 aktive Satelliten binden aktuell weite Teile Nordamerikas, Europa, sowie Teile Südamerikas und Australiens an. Im Kriegsgebiet der Ukraine und auf Tonga nach dem verheerenden Vulkanausbruch war der Dienst außerplanmäßig verfügbar gemacht worden. Mit der Preissenkung scheint SpaceX jetzt auf die hohe Inflation zu reagieren, die seit Monaten im Prinzip weltweit für steigende Preise sorgt. Bislang gibt es keine Hinweise, dass damit andere Änderungen an dem Angebot einhergehen, also etwa geringere Datenraten.

