Microsoft-Chef: Keine Gehaltserhöhungen für Vollzeitkräfte in diesem Jahr

Bei Microsoft soll es in diesem Jahr keine Gehaltserhöhungen für Vollzeitkräfte geben. Das teilte Chef Satya Nadella in einer internen E-Mail mit, die verschiedenen US-Medien vorliegt. Zuerst hatte Business Insider darüber berichtet.

Dem Bericht nach erklärte Nadella, dass Microsoft im vergangenen Jahr erhebliche Investitionen in die Vergütung getätigt habe, etwa mit höheren Aktienoptionen und Bonuszahlungen. In diesem Jahr stehe man aber vor anderen wirtschaftlichen Bedingungen, was die Nachfrage angehe. Ebenso seien große Investitionen in Innovationen nötig. Daher habe sich Microsofts Führung für die Nullrunde entschieden. Auch das Budget für Boni und Aktienzuteilungen solle wieder im Rahmen historischer Durchschnittswerte liegen, nachdem es vergangenes Jahr überzogen worden sei.

Nach Stundensätzen vergütete Tätigkeiten sollen Nadellas Schreiben nach nicht von der Erhöhungs-Sperre betroffen sein. Das Budget für Beförderungen solle ebenfalls nicht angetastet werden.

10.000 Leute im Januar gefeuert

Erst im Januar hatte Microsoft eine Entlassungswelle bekannt gegeben, 10.000 Microsoftler mussten bis Ende des ersten Quartals das Unternehmen verlassen. Nach rasantem Personalzuwachs im Jahr 2021 hatte Nadella im Vorjahr bereits zwei Kündigungswellen veranlasst.

Die Zahlen für das erste Quartal fielen aber gut aus: Microsoft konnte trotz schwächelndem Windows-Geschäft mit klaren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertreffen. Momentan größtes Ass im Ärmel ist sicher der Erfolg von ChatGPT und die Zusammenarbeit Microsofts mit Open AI, den Entwicklern dieses Sprachmodells künstlicher Intelligenz. Im Januar dieses Jahres investierte Microsoft weitere Milliarden in OpenAI. Nadella sprach bereits von einer "neuen Computing-Ära" auf Basis dieses Sprachmodells.

(axk)