Saudi-Arabien: 400 m hoher Riesenwürfel als gigantisches 360-Grad-Kino geplant

Der Investmentfonds des Königreichs Saudi-Arabien hat ein weiteres Mega-Projekt angekündigt, mit einer Art gigantischem futuristischem 360-Grad-Kino als Herzstück. Das "Mukaab" soll der Ankündigung zufolge aus einem spiralartigen Turm bestehen, der von einer Hülle umschlossen wird, auf der virtuelle Inhalte angezeigt werden. Umschlossen wird das von einem würfelförmigen Gebäude, das eine Kantenlänge von 400 m. Das "erste immersive Reiseziel der Welt auf Basis von digitaler und virtueller Technologie" soll unter anderem zwei Millionen m² Nutzfläche haben und Einzelhandel, Gastronomie, Hotels und Erholungseinrichtungen beherbergen.

Animation des Aufbaus (Bild: PIF)

Das "Mukaab" ist als Zentrum eines neuen Stadtviertels geplant, das im Nordosten von Riad entstehen soll und zur "weltgrößten modernen Innenstadt" werden soll. Im Zentrum plant das Königreich den Riesenwürfel, in den sogar das Empire State Building (ohne die nachträglich montierte Antenne) mehrfach passen würde. Werbevideos zeigen, in dessen Zentrum ein spiralartiges Gebäude aus mehreren Ebenen. Vollkommen umhüllt wird es von einer Art riesigen Display, auf dem alle möglichen Umgebungen angezeigt werden sollen. So will man etwa den Eindruck erwecken, dass man sich auf dem Mars oder unter Wasser befindet. Auch modernste Holografie-Technik verspricht der Public Investment Fund.

Milliardeninvestition in die Zukunft

Außerhalb dieses Riesendisplays ist viel Nutzfläche geplant, beispielsweise Wohnungen und Büroflächen. In dem Stadtviertel sollen laut Arab News unter anderem über 100.000 Wohnungen gebaut werden, alle Einrichtungen sollen zu Fuß in 15 Minuten erreichbar sein. Das gesamte Mega-Projekt soll dem Bericht zufolge bereits 2030 fertig sein, mehr als 330.000 Arbeitsplätze schaffen und 50 Milliarden US-Dollar zum Bruttosozialprodukt beitragen.

Das "Mukaab" ist nicht das erste gigantische Projekt, das Saudi-Arabien zuletzt angekündigt hat, um die bislang weitgehend vom Erdöl abhängige Wirtschaft auf andere Einnahmequellen umzustellen. In einer 170 km langen und 200 m breiten Stadt namens "The Line" sollen schon bald Millionen Menschen leben. Die Bauarbeiten an der klimaneutralen Megastadt haben bereits begonnen und lassen sich sogar aus dem Weltall verfolgen. Innerhalb der komplett autofreien Stadtgrenzen sollen sich die Menschen in unterirdischen Zügen und elektrischen Lufttaxis bewegen.

