Save the Date: JavaLand-Konferenz findet von 15. bis 17. März 2022 statt

Am 14. September erscheint Java 17, das neue LTS-Release (Long-Term Support) der Programmiersprache bzw. -plattform. Am gleichen Tag richtet Heise eine Online-Konferenz zum Thema aus. Sie stellt in sogenannten Deep Dives dich wichtigsten Neuerungen seit dem letzten LTS-Release vor und gibt wertvolle Tipps Richtung Migration auf neue oder das neueste Java-Release. Derzeit gelten attraktive Frühbucherrabatttarife.