Schallplatten per Sonos hören

Früher stand in jedem (Wohn)-Zimmer eine Hifi-Anlage mit Plattenspieler oben drauf. Heute reduziert sich die Musikanlage oft auf Lautsprecher mit WLAN-Streaming-Funktion, etwa die von Sonos oder von Ikea (steckt auch Sonos drin), um Spotify, Tidal und Konsorten darüber zu streamen. Theoretisch kann man Plattenspieler mit einem integrierten RIAA-Entzerrervorverstärker direkt an aktive Lautsprecher anschließen. Will man jedoch gemütlich Vinyl in all seine Räume über Ikea-Sonosboxen streamen, die keinen Audio-Eingang besitzen, stellt das Verbinden zunächst eine Herausforderung dar.

Hier kommt der Raspberry Pi ins Spiel: Per USB-Anschluss verwandelt er den Plattenspieler im Handumdrehen in eine Internetradiostation. Die übertragenen Signale werden dafür zunächst aufbereitet und dann gestreamt. Anschließend muss nur noch der Radiosender ins Sonos-Ökosystem integriert werden. Wie der Aufbau funktioniert, welche kostenfreie Software benötigt wird und wie man alles einstellt, zeigt unser Chefredakteur Daniel Bachfeld in der Make-Ausgabe 5/22.

Außerdem im Heft: Amiga-Disketten retten mit Arduino

Manche haben sie noch in Kisten auf dem Dachboden oder im Keller liegen: Alte Amiga-Disketten. Doch sind die 35 Jahre alten Datenträger überhaupt noch lesbar? Und wenn ja, mit welchem Gerät können die darauf befindlichen Datenschätze geborgen werden, wenn z.B. der dazugehörige Amiga längst nicht mehr existiert? Kein Problem, wenn man unsere Autoren Thomas Ronzon und Michael Schröder fragt. Sie erklären in der Make 5/22, wie man mit einem Diskettenlaufwerk für den PC und einem Arduino seine Daten retten und schnell wieder in alten Zeiten schwelgen kann.

(akf)