Schalter für fast alle Geräte: Switchbot-Bot lässt sich in Homekit einbinden

Das Smart-Home-Unternehmen Switchbot hat sein wohl bekanntestes Produkt erstmals für Matter und damit für Apples Homekit fit gemacht. Den Schalter Switchbot-Bot konnte man bislang nur über die hauseigene App des Produzenten, Google Home, Alexa sowie Ifttt kontrollieren. Mit der soeben erschienenen Firmware 6.4 wird nun auch ein Matter-Upgrade ermöglicht. Allerdings setzt dies einen Hub – konkret den Switchbot Hub 2 – voraus, der die Verbindung zu Homepod oder Apple TV herstellt. Dieser benötigt wiederum ebenfalls eine aktualisierte Firmware (1.0-0.9).

Switchbot-Bot schaltet (fast) alles

Switchbot war einst als Kickstarter-Projekt angetreten – mit dem Bot als einzigem Produkt, später kamen weitere Smart-Home-Produkte hinzu. Daher stammt auch der heute verwendete Doppelname. Die Grundidee: Geräte, die sich nicht smart machen lassen, dennoch fernsteuern können. Dazu enthält der Bot einen Elektromotor samt einem robusten Schaltelement, das sich ein- und ausfahren lässt. An der richtigen Stelle mittels Klebepad angebracht, kann man damit Lichtschalter, Kaffeemaschinen, Thermostate, Jalousien, Waschmaschinen und zahlreiche weitere Geräte mit Knöpfen bedienen. Das System verfügt sogar über ein kleines Seil, mit dem man Schalter wieder zurück auf die Ausgangsposition bringen kann.

Einziger Schmerzpunkt für Apple-Nutzer: Der Switchbot-Bot und die später erschienenen weiteren Komponenten – darunter Schlösser, Kameras und Vorhangmotoren – waren allesamt nicht standardmäßig mit Homekit kompatibel. Wer nicht Alexa, Assistant oder Ifttt nutzen wollte, musste zur Hersteller-App greifen. Die Matter-Unterstützung, die die Homekit-Einbindung ermöglicht, ist nun schon seit einigen Monaten angekündigt, wurde allerdings zunächst nur für die Produkte Curtain, Lock und Blind Tilt implementiert. Nun kommt auch der Bot dazu.

Noch nicht perfekte Umsetzung

Allerdings sollte man bedenken, dass der Matter-Support derzeit offiziell noch Beta bei Switchbot ist. Das System ist zudem nicht so perfekt eingebunden, wie man dies aus der Switchbot-App kennt. So sind die Schalter nur als Licht in Homekit zu sehen, mit schlichter An/Aus-Funktion. Es wird nicht übermittelt, was der Schalter gerade macht, auch eine Konfiguration des Schaltvorgangs selbst ist nur über die Switchbot-App möglich.

Zudem muss der Hub 2 im Haus sein, der knapp 80 Euro kostet. Über diesen erfolgt auch die Einrichtung von Matter. Man kann gezielt auswählen, welcher der vorhandenen Bots in Homekit auftauchen sollen und welche nicht. Auch hier ist die Funktion noch als Beta gekennzeichnet. Ob noch weitere Features wie die Übermittlung des aktuellen Schaltzustands in Homekit einfließen werden, ist unklar. Der Switchbot-Bot kostet knapp 30 Euro und ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.

