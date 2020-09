Schatten-IT finden und ins Service-Management integrieren

In den meisten Unternehmen kommen mittlerweile unterschiedlichste Cloud-Dienste zum Einsatz. Jedoch umgehen viele Provider inzwischen den IT-Leiter der Firma und bieten ihre Produkte direkt den Abteilungen an. Das stellt das Service-Management vor ganz neue Probleme, wie Peter Haitz und Frederik Ranninger in der aktuellen iX 9/2020 analysieren.

Hierbei stellt das bloße Auffinden der Cloud-Dienste die erste Hürde dar, denn diese sind der IT-Abteilung meist unbekannt und für die Serviceorganisation nicht sichtbar. Um sie aufzuspüren, existieren unterschiedliche Administrationswerkzeuge, die sie außerdem in die reguläre Infrastruktur integrieren sollen.

Diese auch Schatten-IT genannten Cloud-Programme lassen sich darüber hinaus durch Interviews der Abteilungen und durch kaufmännische Maßnahmen identifizieren. Jedoch ist der technische Ansatz am erfolgversprechendsten. Auch die spezifischen Nutzer lassen sich so aufspüren – das Einverständnis des Betriebsrats vorausgesetzt.

Wie Systemverwalter versteckte Cloud-Services finden, überprüfen und integrieren, erfahren Leser im Artikel.

