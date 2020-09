Schenker Via 14: 1,1-kg-Notebook mit Core i-1100G

Der deutsche Notebook-Anbieter Schenker ist beim frisch erfolgten Start von Intels elfter Core-i-Generation ganz vorne mit dabei: Als erstes Notebook wird das Via 14 mit den neuen Prozessoren der Tiger-Lake-Baureihe aktualisiert.

Wie bei Schenker üblich kann der Käufer die Ausstattung mitbestimmen. Zu Beginn wird es lediglich Varianten mit dem Core i7-1165G7 geben, später folgen dann auch günstigere Modelle mit Core i5-1135G7. Beides sind Vierkerner, in denen die integrierte Iris-Xe-Grafikeinheit im Vollausbau mit 96 EUs antritt.

8 GByte DDR4-Speicher sind auf die Hauptplatine gelötet, über einen SO-DIMM-Slot lässt sich das RAM auf bis zu 40 GByte aufrüsten. Im Inneren stehen zudem zwei M.2-Steckplätze für PCI-Express-SSDs bereit, von denen aber nur einer PCIe 4.0 spricht. Ein USB-C-Anschluss beherrscht Datenübertragungen gemäß USB 4 und Thunderbolt 4, gibt DisplayPort-1.4b-Signale aus und dient zum Laden des Notebook-Akkus. Letzterer fasst 73 Wh, soll bis zu 14 Stunden durchhalten und sich rasant laden lassen (90 Prozent Füllstand nach 90 Minuten). Ein HDMI-2.0b-Ausgang und USB-A-Buchsen sind ebenfalls an Bord.

Funker

Optional lässt sich das neue Via 14 mit einem LTE-Modem bestücken. Zudem sind die Antennen bereits für Wi-Fi 6E vorbereitet; entsprechende WLAN-Module wird Schenker anbieten, sobald sie verfügbar sind. Das Via 14 ist rund 17 Millimeter flach und wiegt dank seines Magnesiumgehäuses nur 1,1 Kilogramm. Die Tastatur ist beleuchtet, ein IR-Webcam erlaubt biometrisches Einloggen mittels Windows Hello. Der matte Full-HD-IPS-Bildschirm [1920 × 1080 Pixel) soll bis zu 300 cd/m² schaffen und nur knapp unterhalb des sRGB-Farbraums bleiben.

Schenker will den Verkauf des Via 14 Ende September starten; die Auslieferung soll ab Ende Oktober erfolgen. Die Basiskonfiguration mit Core i7-1165G7, 8 GByte Arbeitsspeicher und einer 250-GByte-SATA-SSD (Samsung 860 Evo) kostet ohne Windows-Lizenz rund 1250 Euro. (mue)