Scheuer bemängelt europäisches Vorgehen an Grenzen

„Ja, ich bin etwas unzufrieden über die europäische Herangehensweise“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. Scheuer erinnerte daran, dass Güter und Waren trotz der Corona-Beschränkungen von einem Land ins andere transportiert werden dürfen. „Trotzdem haben wir an den Grenzen natürlich oft Rückstaus.“

Solche Probleme seien nur bilateral zu lösen, „weil wir kein europäisches Commitment haben über das Grenzregime“, sagte Scheuer. „Wir müssen sehr viel telefonieren mit den polnischen Nachbarn, mit den tschechischen Nachbarn.“ Mit Frankreich und Österreich funktioniere die Abstimmung besser, sagte der Minister. Die in der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen für weitere 20 Tage bis zum 4. Mai 2020 gelten. Seit einem Monat werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert.

Maskenempfehlung

Der Bundesverkehrsminister hält zudem eine Maskenempfehlung im öffentlichen Personennahverkehr derzeit für das richtige Mittel. „Wir haben 30 Millionen Fahrgäste im ÖPNV, wenn Normalbetrieb ist“, sagte der CSU-Politiker. „Deswegen müssen wir erst die Beschaffung sicherstellen.“

Eine mögliche Maskenpflicht sei dann ein Thema, „wenn wir wieder höher fahren“, sagte Scheuer. Jetzt gehe es zunächst darum, den Betrieb schrittweise wieder aufzunehmen. „Die sogenannten Volksmasken sind jetzt mal das Gebot der Stunde.“ Er appellierte an Fahrgäste, sich selbst und andere zu schützen. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise verständigt. Es gibt keine Maskenpflicht, aber die „dringende Empfehlung“, sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und beim Einkauf zu tragen.

(mfz)