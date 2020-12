Schnell essen, schnell laden?

Nachhaltigkeit ist in, das hat auch die US-Burgerkette McDonald's längst gemerkt. Und auch, dass immer mehr Kunden mit einem Pkw zu ihren Filialen fahren, so schreibt es das Unternehmen zumindest. "Da eine effektive CO₂-Reduktion ein wichtiger Bestandteil in den Nachhaltigkeitszielen von McDonald’s Deutschland ist, setzt sich das Unternehmen jetzt auch verstärkt im Bereich Elektromobilität ein." Alle Filialen mit einem Drive-in in Deutschland sollen bis 2025 Schnellladesäulen bekommen. "Allein im kommenden Jahr sollen 200 neue Standorte erschlossen werden", schreibt McDonald's.

CO₂-Reduktion und McDonald's? Da mag Greenpeace Einspruch erheben, denn die weltweite Tierhaltung gehöre mit rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen zu den wichtigsten Verursachern der globalen Erwärmung, sagen die Umweltschützer. McDonald's betont zwar nachhaltig, Nachhaltigkeit zu üben und ist auch schon vegan aktiv, doch vor nicht langer Zeit fand eine:r seiner Blogger:innen nicht nur zwei, sondern sogar drei Argumente dafür, Fleisch zu essen. Bleibt noch die Frage offen, ob das Ladetempo an seinen Säulen mit dem Tempo schritthalten kann, das McDonald's seinen Bediensteten und Mampfenden bisher vorgegeben hat.

