Schnell reagiert: Die Bilder der Woche (KW 17)

Viele gute Fotos entstehen dadurch, dass der Fotograf genau im richtigen Moment auf den Auslöser drückt. Das gilt insbesondere bei Tier-, Sport- oder Street-Fotografen. Dazu gehört es auch, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aus diesem Grund hat Fotografin Anne Bender ihre Kamera ständig dabei – so auch an dem Morgen als unser Aufmacherfoto mit dem Titel Das Model entstand. Sie schreibt: "Es war ein unglaubliches Glück, dass die Treppe zum Rhein mit dem Museum Ludwig im Hintergrund fast menschenleer war." Die günstige Gelegenheit sofort erkannt und schnell reagiert.

Aktion im Studio

Aber auch bei Aufnahmen im Studio gibt es durchaus Situationen, in denen rasch gehandelt werden muss. So beim Akt-Shooting von Kristian Liebrand zum Bild des Tages vom Samstag. Für seinen "abstrakten Akt" hat er das Modell tatsächlich mit blauer Farbe aus dem Baumarkt übergossen und, während sich die Farbe über den Körper verteilte, schnell die Fotos gemacht. Die Silhouette entstand erst später am PC, indem er das Model in der Bildbearbeitung unsichtbar gemacht hat.

Um eine so dynamische und dramatische Szene wie in unserem Bild des Tages vom Sonntag einzufangen, muss man auch als Fotograf schnell reagieren und vor allem Situationen vorausahnen. Das ist Joachim Kopatzki bei seinem Foto Supervisor 2 sehr gut gelungen. In Argentinien besuchte er eine Schafsfarm und war begeistert von der Arbeit der Hütehunde. Er hat die Tiere eingehend studiert und schließlich dieses Foto auf den Sensor bekommen, das deren schwierige Aufgabe sehr schön festhält.

(pen)