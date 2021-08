Schnell und einfach selbst gebaut: LED-Laufschrift mit WLAN und ESP32

Laufschrift-Anzeigen gibt es viele, doch die vom Titelbild der neuen Make-Ausgabe 4/21 wird erstens preiswert selbst gebaut und bietet zweitens eine komfortable Bedienung über ein Web-Interface. Die ermöglicht das Programmieren der Texte und Effekte über jedes Tablet oder Smartphone. Um die Anzeige kümmert sich dann ein ESP32-WLAN-Modul. Und das (optionale) formschöne Gehäuse wird aus Plexiglas, 3D-Druckteilen und Metallprofilen gefertigt.

Das Display kann dabei wahlweise als WLAN-Access-Point oder als Client im WLAN arbeiten. Es zeigt statischen und scrollendem Text an – in vier Geschwindigkeits- und Helligkeitsstufen, in zwei Fonts und mit variablem Zeichenabstand. Und man kann den Text im laufenden Betrieb ändern. Wie der Nachbau schnell und einfach gelingt, steht Schritt für Schritt im Heft.

Außerdem im Heft: Werkstatt-Tricks

Wohl dem, der eine Tischkreissäge in der Werkstatt hat: Damit gelingen trickreich meisterliche Eckverbindungen, sogenannte Fingerzinken. Die nötige Schablone dafür baut man kurzerhand selbst. In der Make-Ausgabe 4/21 zeigen wir ebenso, wie man mit dem 3D-Drucker Gießformen für Gartenfiguren aus Beton herstellt und welche Möglichkeiten es zum persönlichen Recyceln von Plastikabfällen gibt.

