Schneller zappen: So soll es mit dem Apple TV weitergehen

Eine große Baustelle ist Apple seit Veröffentlichung des aktuellen Apple TV 4K los: Die Kritik an der Fernbedienung ist seit Einführung der Siri Remote völlig abgeflaut. Allerdings ist es auch generell recht ruhig geworden um die TV-Box für den Fernseher. Das könnte sich noch in diesem Jahr ändern, sofern sich einige Leaks und Gerüchte bewahrheiten.

So wird aktuell ein kleines Update des Apple TV 4K erwartet. Schon der Analyst Ming-Chi Kuo mit guten Kontakten in die Industrie in Asien erklärte im Mai, dass er für die zweite Jahreshälfte ein neues Apple TV erwarte. Der Journalist Mark Gurman von Bloomberg, der laut eigener Aussage Quellen bei Apple hat, möchte das nicht ausschließen. Eine richtig große Aktualisierung bei der Hardware erwartet er jedoch frühestens in einem Jahr.

Mehr Speicher und ein schnellerer Chip

Gurman rechnet mit etwas mehr Arbeitsspeicher und dem schnelleren A14-Bionic-Chip aus dem iPhone 12. Dieser würde den A12 aus dem Jahre 2018 ablösen, der mit dem letzten neuen Apple TV 4K im Frühjahr 2021 eingeführt wurde. Beim RAM gehen die Spekulationen dahin gehend, dass statt 3 künftig 4 Gigabyte eingebaut werden. Das sorge für eine flüssigere Bedienung und Vorteile bei hochaufgelösten Videos.

Sogar von einer neuen Fernbedienung ist die Rede. Dass Apple die Siri Remote schon wieder ablöst, darf allerdings bezweifelt werfen. Eher könnte vielleicht der U1-Chip Einzug halten, mit dem die Fernbedienung über die Wo-ist-App im Nahbereich leichter aufzuspüren wäre.

Lesen Sie auch Für Verlierertypen: Lederhülle kombiniert Siri Remote mit AirTag Mac & i

Künftig günstiger?

Der wirkliche Selling Point könnte aber ein ganz anderer sein: Laut Kuo sei es Apple gelungen, die Herstellungskosten zu senken. Das Apple TV 4K könnte damit günstiger angeboten werden, um damit mehr Reichweite zu erzielen. Aktuell kostet das günstigste Modell mit 32 GB 199 Euro. Die 64-GB-Version kostet 219 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)