Schnellere Karten für OpenStreetMap mit Protomaps

Protomaps ist ein neues Paket mit verschiedenen Tools zur Erstellung eigener, interaktiver 2D-Vektorkarten fürs Web. Ziel ist es, aktuelle Karten von OpenStreetMap schnell bereitzustellen und leicht an eigene Bedürfnisse anpassen zu können.

Das Hauptwerkzeug von Protomaps ist protomaps.js. Hierbei handelt es sich um einen schnellen Renderer für 2D-Vektorkarten, der auch für Labels zuständig ist. Die Vektorkarten zeigt die Software in der nativen Auflösung des Clients an. Die Geschwindigkeit soll der rasterbasierten Slippy Maps entsprechen. Das Programm steht unter der BSD-3-Lizenz und findet sich wie alle weiteren Protomaps-Komponenten auf GitHub.

Eigene Formate

Zu dem Paket zählt auch PMTiles, ein Serverless-Format für Karten-Tiles. Es setzt nicht wie MBTiles auf SQLite, sondern auf HTTP Byte Serving. PMTiles ist darauf ausgelegt, dass sich Vektorkarten nicht nur über einen eigenen Server, sondern ebenfalls ohne ein kompliziertes Backend über einen Cloud-Anbieter wie AWS bereitstellen lassen.

Die jeweiligen Vekorkarten können fertig gerendert im PMTiles-Format herunterladen werden. Protomaps aktualisiert die OpenStreetMap-Daten alle sechzig Sekunden, damit individuelle Änderungen schnell zur Verfügung stehen. Alternativ können Entwickler auf eine Web API zurückgreifen

.

Das letzte Glied in dem Paket heißt OSM Express. Hierbei werden lokale Vektorkartendaten in dem auf Geschwindigkeit optimierten .osmx-Format abgespeichert. So können Nutzer unter anderem gezielte Ausschnitte einer Karte regelmäßig aktualisieren oder auf alle OSM-Objekte in einer geografischen Region zugreifen.

Die Entwicklung von Protomaps befindet sich noch in einem frühen Stadium. Jede der Komponente ist bereits im produktiven Einsatz. Weitere Details zu Protomaps finden sich in einem Blogeintrag der Entwickler.

(mig)