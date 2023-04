Schnelles Bugfix-Update für iOS 16.4 im Anmarsch

Apple wird offenbar vergleichsweise schnell iOS 16.4.1 nachlegen. Grund sind entdeckte Fehler im erst Ende März erschienenen iOS 16.4. Wie MacRumors unter Berufung auf einen Twitter-Leaker schreibt, könnte die Aktualisierung bereits diese oder nächste Woche erscheinen.

Nicht richtig getestet?

Warum dem iPhone-Hersteller die Bugs nicht im Rahmen der Betaphase aufgefallen sind, bleibt unklar. Eines der Probleme betrifft die WLAN-Unterstützung. Manche Nutzer haben das Problem, dass sie mit ihrem iPhone den Zugang zum lokalen Drahtlosrouter verlieren, weil das Betriebssystem aus unerfindlichen Gründen dessen Zugangsdaten vergessen hat. Wie häufig dieser Fehler auftritt, ist unklar, es gibt jedoch diverse Meldungen unter anderem auf Twitter. Offenbar passiert es vor allem, wenn man das Netzwerk gewechselt oder WLAN (auch kurz) abgedreht hatte.

Ein weiterer Bug könnte die Unterstützung der iOS-Wetter-App betreffen, die gestern über Stunden teilweise ausgefallen war. Allerdings sieht es hier eher danach aus, dass Apple ein Server-Problem hatte, mittlerweile sollen die Daten wieder relativ zuverlässig bei den Nutzern landen. Welche anderen Fixes in iOS 16.4.1 stecken werden, ist unklar – es könnten auch sicherheitsrelevante Fehler behoben werden. Parallel dazu testet Apple auch iOS 16.5, mit dem man unter anderem Bildschirmaufnahmen per Siri starten können soll.

iOS 16.4 mit vielen neuen Features

Trotz der Reife des Betriebssystems hatte Apple mit iOS 16.4 eine ganze Reihe neuer Funktionen vorgelegt. Dazu gehörte der Support für Progessive Web Apps (PWAs), die sich sehr leicht ins Betriebssystem integrieren lassen, zahlreiche neue Kurzbefehle mit mehr Steuermöglichkeiten, eine Stimmisolation für reguläre Telefonate, die Störgeräuse ausblendet sowie neue Emojis und eine Verbesserung der Crash-Erkennung beim iPhone 14.

Ganz groß weiter geht es bereits im Juni. Am 5. dieses Monats hat Apple zur Entwicklerkonferenz World Wide Developers Conference 2023 eingeladen. Auf der WWDC wird es zur Präsentation von iOS 17 kommen, samt aller anderen neuen Betriebssysteme. Angeblich werden es in diesem Jahr nicht sehr viele Neuerungen sein, die Apple plant, dafür stehen mit watchOS 10 viele Veränderungen an der Oberfläche der Computeruhr Apple Watch an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)