Schnellladefunktion: MacBook Pro mit 14 Zoll schlägt 16-Zoll-Variante

Zu den neuen Features beim 2021er MacBook Pro zählt erstmals auch eine Schnellladefunktion. In 30 Minuten soll es darüber möglich sein, den Akku der Maschinen bis zur Hälfte (50 Prozent) aufzuladen. Apple hat nun Details veröffentlicht, wie dies genau möglich ist.

16 Zoll: Nur das mitgelieferte Zubehör

In dem seit drei Tagen auch in deutscher Sprache vorliegenden Supportdokument zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Gerätevarianten mit 14- und 16-Zoll-Bildschirm und M1-Pro- beziehungsweise M1-Max-Chip.So ist das Fast Charging bei der 16-Zoll-Variante aufgrund des dicken Akkus mit einer Kapazität von 99,6 Wattstunden nur mit dem mitgelieferten 140-Watt-USB-C-Netzteil und Apples hauseigenem USB-C-auf-MagSafe-3-Kabel möglich, das ebenfalls beiliegt. Das 140-Watt-Netzteil ist Apples erste Stromversorgung auf GaN-Basis, bringt trotzdem für Apple-Verhältnisse ein großes Volumen mit.

Nicht möglich ist es, das 140-Watt-Netzteil über einen der drei USB-C-Ports anzuschließen und dann die Schnellladefunktion zu nutzen. Das liegt daran, dass USB-C im von Apple verbauten Standard die notwendige Ladeleistung nicht packt. Entsprechend müssen Fast-Charging-Nutzer stets daran denken, sowohl das passende Netzteil und Apples proprietäres MagSafe-3-Kabel dabeizuhaben. Letzteres ist erstmals geflochten und dürfte daher haltbarer sein als frühere Varianten der Strippen.

Fünf Möglichkeiten beim 14-Zoll-Gerät

Beim MacBook Pro mit 14-Zoll-Display gibt es aufgrund der kleineren Batterie (69,6 Wattstunden) mehr Möglichkeiten der Nutzung der Fast-Charging-Funktion: Insgesamt sind es fünf verschiedene. So kann man das beiliegende 96-Watt-Netzteil entweder mit dem ebenfalls mitgelieferten USB-C-auf-MagSafe-3-Kabel verwenden oder ein (qualitativ passendes) USB-C-Ladekabel statt MagSafe 3 nutzen. Natürlich funktioniert auch das 140-Watt-Netzteil vom MacBook Pro mit 16-Zoll-Display. (Apple gibt hier interessanterweise aber nur die MagSafe-3-Variante an – USB-C scheint nicht zu gehen.)

Weiterhin sind noch zwei zusätzliche Fast-Charging-Varianten drin: Mit einem Pro Display XDR samt Thundebolt-3-Kabel oder einem externen Display, das 94 Watt über ein Thunderbolt-3- oder USB-C-Kabel liefern kann. Weitere Tipps und Hinweise zur Verwendung von Netzteilen mit aktuellen Macs führt Apple in dieser Übersicht auf. (bsc)