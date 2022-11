Schnellste chinesische CPU: Yitian 710 aus SPEC-Benchmark-Datenbank geworfen

Im Sommer noch sorgte Alibaba Cloud für Aufsehen: Der selbstentworfene 128-Kern-Prozessor Yitian 710 gelangte in die Datenbank des SPECrate_2017-Benchmarks und hing im Integer-Test mit Ganzzahlaufgaben alle bisherigen Prozessoren von AMD, Intel und IBM ab. Nun hat SPEC die Ergebnisse jedoch als "nicht konform" deklariert.

Sämtliche Ergebnisse wurden somit aus der Datenbank entfernt, stattdessen steht dort nur noch "NC" (non-compliant, nicht konform). Alibaba verstößt gegen eine SPEC-Regel: Damit die Ergebnisse in der Datenbank aufgeführt werden, müssen die jeweiligen Prozessoren "generell verfügbar" sein. Ein Jahr nach der Vorstellung und Monate nach der Aufnahme in die SPEC-Datenbank gibt es allerdings weiterhin nur Test-Cloud-Instanzen, für deren Nutzung eine Bewerbung erforderlich ist. Alibaba selbst teilte SPEC mit, dass man die Anforderungen an die Verfügbarkeit nicht einhält.

Umso verwunderlicher sind Aussagen Alibabas, dass die Yitian-710-CPUs für interne Workloads schon breit genutzt würden und die Firma (nicht genannte) Partner beliefere. Bis zum Jahr 2025 sollen selbstentworfene CPUs ein Fünftel der anfallenden Rechenleistung bei Alibaba stemmen.

Lieferprobleme

Zurzeit dürfte Alibaba ohnehin Probleme haben, an neue Prozessoren zu kommen: Bisher stellte der Chipauftragsfertiger TSMC die 628 mm² riesigen Dies mit 5-Nanometer-Strukturen her, hat die Produktion aber offenbar aufgrund der neuen US-Sanktionen gestoppt. Letztere zielen insbesondere auf chinesische Server-Hardware ab. China soll so möglichst keine neuen Supercomputer mehr bauen können.

Die Webseite Tom's Hardware berichtet, dass Alibaba in den vergangenen Monaten schon Probleme hatte, die Yitian-710-Prozessoren innerhalb ihrer vorgesehenen Spezifikationen zu betreiben. Im SPECrate_2017-Benchmark und in den Testinstanzen liefen die Kerne nur mit 2,75 statt 3,2 GHz. Zudem bietet Alibaba keine 128-Kern-Instanzen an.

Der Yitian 710 verwendet im Vollausbau 128 CPU-Kerne mit der aktuellen ARM-Architektur ARMv9. Mit acht DDR5-Speicherkanälen und 96 PCI-Express-5.0-Lanes befindet sich der Prozessor auf der Höhe der Zeit.

