Schon mal reinschnuppern: WWDC-Vorbereitung mit der Apple Developer App

Weniger als eine Woche dauert es noch, bis Apples Worldwide Developers Conference 2023 in Cupertino beginnt. Die diesjährige WWDC wird – trotz Ende der Pandemie – erneut größtenteils online abgehalten, auch wenn es am ersten Tag, dem 5. Juni, ein gemeinsames Ansehen der Keynote mit geladenen Gästen und ausgelosten Entwicklern gibt. Umso wichtiger sind die Möglichkeiten, die Apple zur (kostenlosen) Internet-Teilnahme an der WWDC bietet. Dazu hat der iPhone-Hersteller nun seine offizielle Entwickler-App für Mac, iPhone, iPad und Apple TV auf einen aktuellen Stand gebracht.

Platzhalter, die sich bald befüllen

Die Software erreicht jetzt auf allen Plattformen Version 10.4. Wichtigste Neuerung in der Apple Developer App ist die Auffrischung der Inhalte: Die Anwendung wurde für die WWDC 2023 angepasst. Momentan handelt es sich allerdings noch um Platzhalter, die in den kommenden Tagen aufgefüllt werden dürften. So werden derzeit nur die Keynote (5. Juni, 19 Uhr deutscher Zeit), die daran anschließende "State of the Union" (5. Juni, ab 22 Uhr 30) sowie die Verleihung der Apple Design Awards 2023 (5. Juni, 3 Uhr 30) aufgeführt. Alle anderen Bereiche wie Sessions, Labs, Aktivitäten und Forum verlinken derzeit nur auf die entsprechenden Seiten in Apples Entwicklerbereich.

Weiterhin neu in der App ist ein neues Teilen-Menü in der Toolbar, dass es erleichtert, Links zu einer Session mit anderen Nutzern zu teilen – warum Apple das jetzt erst implementiert, bleibt unklar. Weiterhin verspricht Apple verschiedene Fehlerbehebungen "und weitere Verbesserungen", die das Unternehmen aber nicht näher ausführt. Die bisherigen App-Funktionen bleiben erhalten. Dazu gehört eine "Discover"-Ansicht mit aktuellen Neuerungen, ein "News"-Bereich, der Apples Developer-News im Web entspricht und vor allem eine Übersicht über verschiedene Themen, zu denen es bereits Developer-Inhalte gibt.

Download und ältere Inhalte

Die App kann Videos zudem auch herunterladen, damit man sie offline ansehen kann. Die Anwendung merkt sich zudem, welche Inhalte man bereits angesehen hat und erlaubt eine Fortsetzung. Die Oberfläche auf dem Mac wurde erst kürzlich angepasst und ist jetzt moderner, das Design ist allerdings äußerst zurückhaltend. Frühere Events lassen sich bis zur WWDC 2014 betrachten, zudem gibt es Videos von Apples Techtalks und den Developer Insights der letzten Jahre.

Löblicherweise verlangt Apple keine Anmeldung in der App, auch ein (kostenpflichtiger) Apple-Developer-Zugang ist nicht notwendig, um sich die Inhalte zu betrachten. Diese Mitgliedschaft kostet üblicherweise 100 US-Dollar. Apple öffnete das Angebot in den vergangenen Jahren aber mehr und mehr. Auch der Zugang zur WWDC mitsamt ihrer Inhalte kostete einst deutlich über 1000 US-Dollar

(bsc)