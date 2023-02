Tauschhandel: MediaMarktSaturn und Power gruppieren sich neu in Schweden

Das Elektronikmarkt-Unternehmen MediaMarktSaturn, Tochtergesellschaft der Ceconomy AG, verkauft seine Mediamarkt-Läden in Schweden an den nordeuropäischen Konkurrenten Power International AS bzw. die Power-Gruppe. Im Gegenzug erhalte Ceconomy 20 Prozent an der schwedischen Tochter Power Sweden. Das Geschäft nennt Ceconomy eine "strategische Vereinbarung", wie es am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Power und Mediamarkt in Wechselwirkung

Betroffen sind in Schweden 29 Standorte mit rund 1300 Beschäftigten. Die Läden sollen unter dem Namen Mediamarkt weitergeführt werden, bis die Umstellung auf die Marke Power abgeschlossen ist. Dr. Karsten Wildberger, CEO von Ceconomy und MediaMarktSaturn, erklärte: "Die Partnerschaft mit Power stärkt die Marktdurchdringung in Schweden und eröffnet gleichzeitig Wachstumschancen in anderen nordeuropäischen Ländern. Das ist eine gute Nachricht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Partner."

Ceconomy ist nach eigenen Angaben 2006 in den schwedischen Markt eingestiegen und habe sich dort eine gute Marktposition erarbeitet. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 506 Millionen Euro. Mediamarkt Schweden liege derzeit auf Rang 4 im schwedischen Gesamtmarkt. Die nun getroffene Vereinbarung sei eine "zukunftsträchtige Lösung für die Weiterentwicklung" des schwedischen Geschäfts.

In der Mitteilung des Unternehmens heißt es zudem, dass die Power Gruppe eines der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Unternehmen in der Einzelhandelsbranche in Nordeuropa sei. Die Power-Gruppe habe im Geschäftsjahr 2021 den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro erzielt. Im norwegischen Markt lag die Gruppe damit auf Platz zwei.

Der Elektronikkonzern unterhalte derzeit in Norwegen, Finnland, Dänemark stationär und online Angebote, in Schweden sei Power aber nur als reiner Online-Händler aktiv. Power wolle mit der strategischen Vereinbarung nun auch in den stationären Markt in Schweden einsteigen. Laut Ronny Blomseth, CEO der Power International AS, sei der "schwedische Markt das fehlende Gegenstück, um neue Potenziale zu erschließen."

Zusammenziehen der Kräfte

Die Transaktion ist noch abhängig von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden und werde voraussichtlich im Sommer 2023 stattfinden. Durch den Verkauf erwartet Ceconomy einen negativen Effekt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für das Geschäftsjahr 2022/2023. Auf die Jahresprognose habe dies jedoch keinen Einfluss, erklärte das Unternehmen.

Auch in Deutschland setzt Ceconomy mehr auf Partnerschaft und effektive Tauschhandel, als auf eine beinharte Konkurrenz. So treten die Ceconomy-Unternehmen Mediamarkt und Saturn mittlerweile in einer gemeinsamen Kampagne auf. Nicht nur vordergründig, sondern auch der Vertrieb und das Marketing sollen für die Unternehmen auf eine Linie gebracht werden.

(kbe)