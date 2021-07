Schweiz: "Light"-Version vom Covid-Zertifikat wartet auf EU-Akzeptanz

Die Schweizer Regierung – der Bundesrat – beschloss die Einführung eines "datenminimierten Zertifikats light" und passte dafür die gesetzliche Grundlage an, die Verordnung über die Covid-Zertifikate. Mithilfe der bereits lancierten "Covid-Certificate"-App *3118492* sollen die Besitzer von Covid-Zertifikaten ab dem 12. Juli die Möglichkeit erhalten, eine Zertifikatskopie ohne Gesundheitsdaten in der Covid-Zertifikate-App zu generieren, vermeldete das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT).

Das BIT wurde auf Wunsch des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) beauftragt, neben dem EU-kompatiblen QR-Code – für beispielsweise den grenzüberschreitenden Verkehr – einen zweiten, datensparsamen QR-Code für den ausschliesslichen Einsatz im Inland zu entwickeln. Mit der datenreduzierten Alternative zum Covid-19-Zertifikat soll verhindert werden, dass Gesundheitsdaten der Impfung eingesehen werden können, erläutert das BIT.

Anerkennung des Covid-Zertifikats durch die EU

Der EDÖB sorgte sich nämlich, dass Unberechtigte durch den Einsatz unautorisierter Apps bei der Auslesung eines Covid-Zertifikats den Impfstoff und das Impfdatum erkennen können oder aus welchem Grund das Zertifikat als gültig oder ungültig angezeigt wird. "So brauchen zum Beispiel die Zutrittskontrolleure einer Grossveranstaltung keine Kenntnis darüber zu erlangen, ob die Inhaber der Zertifikate infolge einer Impfung, Genesung oder eines Tests Eingang begehren", findet der oberste Schweizer Datenschützer. Diese Zertifikatskopie ("Zertifikat light") ist nur in digitaler Form verfügbar, zeigt lediglich das Vorliegen eines gültigen Zertifikats an und ist in der Schweiz für einen Zeitraum von 48 Stunden als gültiger Nachweis anerkannt.

Wie es allerdings um die Akzeptanz des zuerst entwickelten EU-kompatiblen Covid-Zertifikats (mit den vollständigen Daten) durch die Europäische Union steht, bleibt weiterhin unklar. Die technischen Aspekte würden funktionieren und rechtlich habe die Schweiz Anpassungen vorgenommen, teilte der Bund anlässlich einer Pressekonferenz Mitte der Woche mit. Doch man "warte leider immer noch auf die Anerkennung des Covid-Zertifikats durch die EU". Ein formeller Entscheid der EU sei ausstehend. "Wann genau das passieren wird, können wir nicht sagen", hieß es. Die EU habe auch ihre internen Prozesse zu beachten und könne einen Entscheid formell erst vornehmen, wenn die eigene Verordnung in Kraft sei. Der Bund erwarte aber eine "zeitnahe Regelung in den nächsten Tagen oder Wochen", so ein Jurist des BAG.

Erweiterung der SwissCovid App um eine Check-in-Funktion

Wie bereits erwartet, wurde Mitte der Woche bekanntgegeben, dass der Bundesrat der Erweiterung der SwissCovid App um eine Check-in-Funktion zugestimmt hat. Sukzessive will das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ab sofort ein entsprechendes automatisches Update für die Schweizer Covid-Warn-App ausrollen.

Die Funktion "NotifyMe" *3067973* soll bei kleineren Veranstaltungen und Meetings zum Einsatz kommen. Event-Organisatoren können ihre Gäste mit der App registrieren. Wird der Teilnehmende eines Events später positiv auf SARS-CoV-2 getestet und gibt den Covidcode in die App ein – der von den offiziellen medizinischen oder Contact-Tracing-Stellen zugestellt wird – erfolgt eine automatische Benachrichtigung an alle Eventteilnehmer. Es handelt sich um ein dezentrales Check-in-System, welches keine persönlichen Daten aufzeichnet und weder Bluetooth noch GPS nutzt.

Einchecken ohne Daten zu hinterlassen mit SwissCovid Check-ins

(bme)