Sci-Fi: Ein volumetrisches Display inspiriert von Star Wars

Maker Mac70 hat aus einem alten DLP-Projektor ein monochromes volumetrisches Display gebaut, das Objekte dreidimensional darstellen kann. Dabei wird eine durchsichtige Projektionsfläche mithilfe von Lautsprechern in Schwingung versetzt und rückseitig mit einzelnen Frames bespielt. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verbinden sich die Schichten dabei zu einer dreidimensionalen Form.

Anzeige

Wie ihm dieses Kunststück gelungen ist, zeigt Maker Mac70 in zwei YouTube-Videos und einer detaillierten Anleitung auf hackster.io. Dort beschreibt er unter anderem, wie man einen Projektor modifiziert, um die gewünschte Framerate zu erhalten und wie er die Einzelbilder mit der schwingenden Projektionsfläche synchronisiert hat. Diese ist mit einem 3D-gedruckten nachgiebigen Mechanismus (engl. Compliant Mechanism) an zwei umgebauten Lautsprechern befestigt und bewegt sich frequenzabhängig auf und ab. Je nach Höhe der Projektionsfläche stellt der Beamer die korrespondierende Schicht dar.

Die Projektionsfläche bewegt sich auf und ab und kann so dreidimensionale Objekte darstellen. (Bild: youtube.com/ Maker Mac70)

Um 3D-Objekte in das richtige Format zu bringen, hat Maker Mac70 eine eigene Software entwickelt und zeigt in seiner Anleitung auch, wie man mit ihr das Display kalibriert und die 3D-Daten aufbereitet. Das Prinzip funktioniert so ähnlich, wie man es von Slicern aus dem 3D-Druck kennt. Dabei wird ein Modell in Schichten zerteilt und später vom Beamer wieder zusammengefügt.

Doch das Projekt besticht nicht allein durch seine Technik. Auch in der Gestaltung steckt viel Liebe zum Detail und lässt sicher auch die Herzen vieler Star Wars Fans höher schlagen. So befindet sich etwa eine USB-Buchse in genau demselben Anschluss, der normalerweise für Astromechdroiden wie R2D2 zugänglich ist und die Oberfläche ist mit vielen Ornamenten und leuchtenden Details verziert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

(akf)