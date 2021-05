Scribe: Kamera speziell fürs Whiteboard von Logitech

Mit Scribe stellt Logitech eine Kamera speziell für Whiteboards vor. Sie ist an einem Stab angebracht, der an der Wand befestigt wird, und kann eine Fläche von bis zu 2 m × 1,2 m in 1080p ablichten. Mit dem Rest des Videokonferenzsystems lässt sich das Gerät per USB verbinden.

Neben dem simpleren Einrichten der Kamera im Vergleich zu herkömmlichen Webcams soll Scribe eine für alle Teilnehmer konsistente Sicht auf das Whiteboard bieten. Ferner blendet das Gerät Hand und Arm von Nutzern leicht aus und erhöht den Kontrast wichtiger Elemente wie Schrift und Marker.

Volle Funktionen mit Teams und Zoom

Aktivieren lässt sich die Kamera über einen beiliegenden kabellosen Knopf, alternativ lässt sich ein Touch-Controller wie Logitechs Tab einsetzen. Zum Start ist Scribe mit den Teams Rooms für Windows und den Zoom Rooms kompatibel, Zoom Appliances sollen folgen. Als reine USB-Webcam kann das Gerät mit beliebiger Videokonferenzsoftware genutzt werden.

Logitech sieht Scribe in erster Linie für hybride Büros und Klassenzimmer vor, bei denen also Teilnehmer regelmäßig remote arbeiten. Weitere technische Details finden sich auf der Produktseite. Das Gerät ist ab sofort verfügbar und kostet 1299 Euro (UVP).

(fo)