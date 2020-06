Security-Fachmesse it-sa 2020 abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie hat der Veranstalter Nürnbergmesse die für Oktober angesetzte IT-Sicherheitsfachmesse it-sa 2020 abgesagt. Ebenso solle auch die begleitende Konferenz Congress@it-sa ausfallen. Stattdessen werde es Online-Formate in Form des neuen Angebots it-sa 365 geben.

"Alle Beteiligten müssen damit rechnen, dass im Oktober noch strikte Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Die erforderlichen Anpassungen würden die von allen Teilnehmern so geschätzte Funktion der it-sa als Plattform für den oft vertraulichen Austausch zu den sensiblen Themen Datenschutz und Sicherheit berühren", begründete der Veranstalter die Entscheidung.

Ausweichen aufs Online-Portal

Alternativ will man dann ab 6. Oktober geplante Elemente des Rahmen- und Forenprogramms der it-sa in virtueller Form präsentieren – auf der gerade noch in Entwicklung befindlichen Online- Plattform "it-sa 365". Ebenfalls sollen Anbieter hier auch die Möglichkeit bekommen, sich ganzjährig dem Fachpublikum zu präsentieren.

Die nächste it-sa im klassisch analogen Präsenzformat solle es dann vom 12. bis 14. Oktober 2021 geben. Durch die Corona-Pandemie sind in diesem Jahr praktisch alle wichtigen Messen der IT-Welt ausgefallen oder in Online-Formate ausgewichen. Zuletzt wurde etwa die Hardware-Messe Computex nach Verlegung in den September 2020 schließlich doch noch komplett abgesagt.

(axk)