Security-Konferenz: Wenn ein falscher Mausklick zur Katastrophe führt

Betrügerische E-Mails mit Trojanern im Anhang kommen immer glaubwürdiger daher und in einigen Fällen kann man Mitarbeitern eigentlich kaum Vorwürfe machen, den Dateianhang geöffnet zu haben. Damit so etwas erst gar nicht passiert, erläutern die Referenten der secIT 2022 unter anderem, wie man Mitarbeiter für solche Fälle sensibilisiert.

Auf der Security-Konferenz stehen hilfreiche Informationen im Fokus. Damit bei den Vorträgen und Workshops echtes Fachwissen vermittelt wird, haben c't, heise Security und iX ausgewählte Referenten eingeladen. In den Messehallen gibt es außerdem eine Ausstellung unserer Partner. Dort kann man sich unter anderem die neuesten Sicherheitsmechanismen für Computer, Cloud-Systeme und Netzwerke demonstrieren lassen.

In den Workshops geht es etwa um die Absicherung von Active-Directory-Umgebungen, die Sicherheit von Windows 10/11 in Unternehmen und darum, wie man sich so effektiv wie möglich nach einer IT-Attacke verhält, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.

In seinem Workshop "Das 1x1 der Erstreaktion auf Cybersicherheitsvorfälle" gibt Dr. Jörg Schneider, HiSolutions AG, hilfreiche Tipps.

Die Vorträge zeigen auf, wie die aktuelle Malware-Bedrohungslage vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs aussieht. Zusätzlich geht es um den wirkungsvollen Einsatz von Sicherheitstests (Stichworte Penetrationstest und Red Teaming) für Unternehmen.

In der Podiumsdiskussion "Cyber-Attacken auf KMU – Wer hilft?" ist der Name Programm und es diskutieren unter anderem Gesprächsteilnehmer vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem Verfassungsschutz.

Die secIT 2022 findet als 2G-Event vom 30. bis 31. März im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Ein Tagesticket kostet im Online-Shop 89 Euro. Wer die vollen zwei Tage vor Ort sein möchte, muss 129 Euro zahlen. Bereits am 29. gibt es ganztägige Workshops. Jetzt heißt es schnell sein: Mit "Einführung in die Sicherheit von Azure AD & Office 365" ist der erste Workshop schon ausverkauft. Die Workshops muss man separat buchen.

