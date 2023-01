Security-Konferenzmesse: Nicht nur CISOs treffen sich im März auf der secIT 2023

Die Verantwortung für die Daten- und Informationssicherheit in Unternehmen zu tragen, ist keine leichte Aufgabe. CISOs müssen also genau wissen, was sie unternehmen müssen, wenn sich Angreifer im Netzwerk eines Unternehmens breit machen. Um diese Arbeit zu erleichtern, haben die Redaktionen von c't, heise Security und iX jede Menge spannende Themen ausgesucht, die kompetente Referenten auf der secIT 2023 in Hannover verständlich vermitteln.

Doch nicht nur CISOs sind auf der secIT genau richtig, die Veranstaltung richtet sich auch an Admins, Datenschutzbeauftragte und CEOs, schließlich sollte IT-Security auch Chefsache sein.

Redaktionelle Workshops und Vorträge

Die Security-Kongressmesse findet vom 14. bis 16. März 2023 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Vor dem Start der eigentlichen Veranstaltung ist der 14. März mehren Ganztagsworkshops gewidmet. Dort bekommen Teilnehmer wichtige Tipps zur Absicherung von Azure Active Directory und Microsoft 365. Es geht aber auch um effektive Schutzmaßnahmen vor Ransomware und wie man sich bei der Entdeckung eines IT-Sicherheitsvorfalls am effektivsten verhält.

Ron Kneffel, Vorstandsvorsitzender CISO Alliance e.V., verleiht auf der secIT 2023 den Award für den CISO des Jahres.

Während der Konferenzmesse gibt es noch Halbtagsworkshops mit Themen wie "Kurzeinführung Incident Response & Digital Forensics", "Windows 11 im Unternehmenseinsatz – sicher mit Bordmitteln?!" und "Security Flight Levels – Wie kommt die Security *wirklich* ins Unternehmen?". Tickets für die Workshops gibt es im Onlineshop.

In den Vorträgen geht es unter anderem um "Die neuen quantensicheren Kryptoalgorithmen und die Tücken, sie zu implementieren", "Trends und aktuelle Buzzwords in der IT-Sicherheit" und "Was man aus Cybervorfällen lernen kann, um die Cyberresilienz zu verbessern". Die Referenten berichten herstellerneutral und stellen hilfreiches Wissen in den Vordergrund. Das komplette Programm ist auf der Website einsehbar.

Das ist noch nicht alles …

Neben der geballten Vermittlung von Wissen findet am 15. März die Preisverleihung zum "CISO des Jahres" statt. Außerdem lädt der Comedy-Hacker Tobias Schrödel zur Live-Deep-Fake-Show auf der Bühne ein. Den Abschluss des ersten Tages bildet die secIT-Party – der ideale Ort zum Entspannen und um Kontakte zu knüpfen.

Zusätzlich gibt es noch eine große Ausstellung, in der unsere Partner ihre Security-Produkte vorstellen und sich auf Gespräche mit Teilnehmern freuen.

Tickets für einen Tag gibt es für 69 Euro im Onlineshop. Wer zwei Tage vor Ort sein möchte, muss 99 Euro bezahlen.

