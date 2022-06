Retro-Konsole: Sega kündigt Mega Drive Mini 2 an

Retro-Konsolen sind nicht ausgestorben. Rund drei Jahre nach dem Mega Drive Mini hat der japanische Videospielhersteller Sega auf seiner Webseite eine neue Version namens Mega Drive Mini 2 angekündigt. Zur eingebauten Hardware macht der Hersteller keine Angaben. Wie zuvor soll sie aber einen HDMI-Port ein 720p-Signal ausgeben. Die Konsole wird mit einem Controller und HDMI-sowie USB-Kabel ausgeliefert. Ein USB-Netzteil gehört, wie bei anderen Retro-Konsolen, nicht zum Lieferumfang,

Das Mega Drive Mini zwei soll mit mit 50 vorinstallierten Titeln im Oktober erscheinen, zum Lieferumfang gehört ein Controller. (Bild: Sega)

Mega CD-Spiele an Bord

Die Konsole soll mit 50 vorinstallierten Spielen der 16-Bit-Konsole ausgeliefert werden, beim Vorgänger waren es noch 42. Noch hat Sega nicht alle Spiele aufgelistet, neben einigen Cartridge-Titeln wie Virtua Racing sind auch einige vom Mega-CD-Addon angekündigt, etwa Sonic The Hedgehog CD, Shining Force-CD

Für den original Mega Drive verkaufte Sega die Erweiterungen Mega CD sowie das 32X, die man an die Konsole steckte, um CDs respektive anspruchsvollere Titel abzuspielen. Enthusiasten können für die Neuauflage der Miniversion ein „Decoration Kit“ erwerben: Das beinhaltet neben einem „Mega CD Mini“, das unter den Mega Drive gestellt wird, eine Kunststoff-Cartridge sowie eine Mini-CD sowie Abstandshalter. Zum Spielen braucht man das ganze freilich nicht, die Addons sollen die Winzkonsole nur optisch aufwerten und den Retro-Look nachahmen.

Zum zeitgleich erscheinenden „Decoration Kit“ gehört eine Nachbildung des Mega-CD-Addons, einer Kunststoff-Cartridge und eine Mini-CD. Zum Spielen braucht man das Set nicht. (Bild: Sega)

Verkauf nur in Japan

Bislang hat Sega den Mega Drive Mini 2 nur auf seiner japanischen Website angekündigt. Dort soll das Modell 10.978 Yen (etwa 78 Euro) kosten, das Decoration Kit 4950 Yen (rund 36 Euro). Als Verkaufsstart ist der 27. Oktober 2022 geplant. Ob Sega den Mega Drive mini 2 auch in Deutschland vertreiben wird, ist unbekannt. Seine letzte Retro-Konsole, den Game Gear Micro, hatte der Hersteller 2020 angekündigt. Der Handheld war in vier verschiedenen Farben erhältlich – und zwar ausschließlich in Japan. (hze)