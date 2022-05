Selbst-Reparatur von iPhones: Wo man Apples Handbücher findet

Wer sich für den detaillierten Hardware-Aufbau aktueller iPhones interessiert, wird nun direkt von Apple mit Infos versorgt. Im Rahmen des frisch aufgelegten Self Service Repair Program des Konzerns, das zunächst in den Vereinigten Staaten von Amerika gestartet wurde (Europa könnte in den kommenden Monaten folgen), stehen ausführliche Reparaturhandbücher für Apple-Smartphones frei zum Download im Web bereit.

Bestimmte Modelle, doch es kommt noch mehr

Der Verkauf der Originalteile des Unternehmens auch an Endkunden hatte Ende April begonnen. Seither gibt es eine größere Auswahl an Komponenten, die häufig kaputt gehen. Die Preise reduzieren sich zumeist, wenn der Selbstreparateur defekte Teile nach dem Austausch einschickt. Weiterhin vermietet das Unternehmen auch Materialien, die zur Reparatur benötigt werden, darunter Maschinen zur Verklebung von Akku und Displayglas, für die 49 US-Dollar Mietkosten für sieben Tage fällig werden (Wert: knapp 1300 Dollar).

Aktuell sind neun iPhone-Modelle für die Selbstreparatur vorgesehen. Es handelt sich um das iPhone 12 in allen vier Varianten, das iPhone 13 in allen vier Varianten sowie das neue iPhone SE der dritten Generation mit 5G-Funkchip. Später sollen auch M1-Macs hinzukommen, das hatte Apple zumindest anfangs angekündigt.

Shoppen für Komponenten

Apples extra eingerichteter Laden für Ersatzteile für Endkunden steht zur Begutachtung im Web bereit. Dort kann man sich über die verfügbaren Komponenten informieren, alles ist offen und ohne Anmeldung zugänglich. So können sich auch Reparaturanfänger mit der Hardware vertraut machen.

Die so wichtige Sammlung der Repair Manuals hat Apple wiederum in seine stinknormale US-Endkunden-Handbuch-Website einsortiert – ein etwas ungewöhnlicher Ort für dieses einstige "Geheimwissen". Momentan liegt das Material nur in englischer Sprache vor und lässt sich auffinden, wenn man dort auf "iPhone" klickt. Insgesamt neun Dokumentationen für jedes der vom Self Service Repair Program abgedeckten Apple-Smartphones stehen bereit. Sie sind jeweils unter 100 Seiten lang und gut bebildert. Sie warnen vor möglichen Fallstricken und sind – mit einem gewissen technischen Verständnis – auch für Laien lesbar.

