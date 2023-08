Selbst gebaut: Aperol Spritz Mixer ohne Elektronik aus dem 3D-Drucker

Cocktail-Roboter sind fast schon ein klassisches Making-Projekt für Makerspaces und ähnliche Orte, an denen auch gerne gefeiert wird. Im Gegensatz zu den computer- und mikroprozessorgesteuerten Varianten, die eine Vielzahl von Drinks mixen können, ist der Aperol-Spritzautomat von Luis Marx ein rein mechanischer Cocktailmixer.

Die Ideen, Lösungen und 3D-CAD-Daten können als Grundlage für weitere Projekte verwendet werden. Die Dateien (Fusion 360 und Druckdateien) für den Aperolino gibt es bei Printables. In den Kommentaren dort und bei YouTube gibt es schon großes Interesse und auch Nachbauten zu bestaunen.

Sogar die Federn der Ventile sind gedruckt und so kann die Stärke in einem weiten Bereich eingestellt werden, auch wenn das einige Probedrucke und Tests erfordert. Aber da die Federn allein schnell gedruckt sind, ist es im Vergleich immer noch schnell, wenn man nicht einen großen Vorrat an typischen Stahlfedern in der Sammlung hat. Interessant wäre noch, ob man mit flexiblen Filamenten auch die Dichtungen selbst drucken könnte.

Wer Luis Marx noch nicht kennt, sollte einen Blick auf seine Accounts bei TikTok,YouTube,Thingiverse, Printables oder X (vormals Twitter) werfen. Luis ist immer lustig, hat die besten Mikrofonhalter und ab und zu blitzt der eine oder andere geniale Trick auf, vor allem wenn er seine CAD-Konstruktionen erklärt. Highlights sind sein motorisiertes Benchy-Boot und der "Schnellste Putzroboter der Welt".

(caw)