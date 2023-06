Selbstbestimmte IT-Weiterbildung am Puls der Zeit – mit der heise Academy

Python, Kubernetes oder Ethical Hacking: Die Themenwelt der IT ist vielschichtig und abwechslungsreich. Durch die rasante technologische Entwicklung hat IT-Wissen nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts eine durchschnittliche Halbwertszeit von nur noch einem Jahr. Hinzu kommt der Fachkräftemangel in den IT-Berufen, der laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft mit 67.924 offenen Stellen in Deutschland im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht hat. Die Lösung: lebenslange und selbstbestimmte Weiterbildung.

Was wollen Sie dieses Jahr lernen?

Auf der neuen Website heise-academy.de finden Sie das gesamte Portfolio für professionelle IT-Weiterbildung der Heise Verlagsgruppe. Neben den verschiedenen Lernformaten wie digitalen Kurse, Webinaren und Schulungen, erwarten Sie über 120 IT-Themen, die für Ihren Beruf heute und morgen wichtig sind.

IT-Know-how für die Zukunft

Von Containerisierung über aktuelle Sicherheitsthemen bis hin zur Microsoft-Server-Administration – die heise Academy konzentriert sich auf den Wissensbedarf von IT-Professionals und stellt die passenden Themenfelder und Lernangebote bereit. Wählen Sie aus sieben Themen die Schwerpunkte und Lernformate aus, die Sie interessieren.

Top-Thema IT-Security

Bedrohungen abwehren, Daten sichern und Softwaresysteme vor zukünftigen Cyberangriffen schützen: Das Thema IT-Security ist gefragter denn je. Gleiches gilt auch für Fachkräfte in dem Gebiet. In den vielseitigen Kursen und Webinaren der heise Academy vermitteln Ihnen gefragte IT-Experten das Rüstzeug, das Sie brauchen, um Ihr Unternehmen vor Bedrohungen zu schützen.

Stetig wachsendes Kursangebot

Die Möglichkeiten des Lernens werden immer größer: 120 berufsrelevante Lernthemen aus der IT, mehr als 300 Live-Events pro Jahr und 120 digitale Kurse vermittelt von mehr als 100 renommierten IT-Experten stehen Ihnen zur Verfügung. Lernen Sie in vier verschiedenen Formaten: nach Bedarf mit unseren digitalen Kursen oder live und vor Ort von führenden IT-Experten in unseren Webinaren, Konferenzen und Schulungen.

