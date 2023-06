Selbstgebaut: 3D-Maus für Autodesk Fusion 360

Wer CAD-Modelle am Computer konstruiert, navigiert in der Regel mit Maus und Tastatur durch den virtuellen Bauraum. Alternativ kann man aber auch eine 3D-Maus verwenden, mit dessen Joystick sich 3D-Objekte drehen lassen, als hielte man sie wirklich in der Hand. Der Maker Salim Benbouziyane wollte diese Eingabemethode ebenfalls ausprobieren, weil er sich mit der Navigation in der CAD-Software Autodesk Fusion 360 schwertat. Dafür hat er sich kurzerhand selbst eine 3D-Maus gebaut – nach eigenen Angaben ohne Vorerfahrung mit solchen Geräten, aber inspiriert von den Produkten der Marke 3Dconnexion.

Um die Position des Joysticks dreidimensional zu erfassen, nutzt Benbouziyane als Sensor das Drei-Achsen-Magnetometer TLV 493D von Adafruit. Dieses ist auf einer kleinen Plattform an einem Federsystem befestigt, das optisch an einen Hexapod erinnert, und reagiert auf sechs Magneten, die ihm gegenüberliegen. Die gemessenen Daten verarbeitet der Mikrocontroller QT Py RP2040 und wandelt sie mithilfe der "TinyUSB Mouse and Keyboard"-Bibliothek in Maus- und Tastaturbewegungen um. In Fusion 360 kann man damit dann die Kamera drehen, neigen und verschieben. Außerdem hat die 3D-Maus zwei Taster, um die Ansicht zurücksetzen oder das 3D-Modell auf den Fensterausschnitt zu skalieren. Damit das Eingabegerät auch vom Programm erkannt wird, nutzt Benbouziyane die Python-Schnittstelle von Fusion 360 und ein Skript, in dem er Funktionen definiert, die er anschließend in der Benutzeroberfläche mit den Achsen des Geräts und den Tastern verknüpft.

(Bild: youtube.com/ Salim Benbouziyane)

Das Gehäuse hat Benbouziyane in Fusion 360 gebaut, 3D-gedruckt und lackiert. Die Daten stellt er auf seinem GitHub-Repository zum Download bereit. Eine detaillierte Anleitung samt Making-Of befindet sich auf instructables.com. In dem dazugehörigen Video verweist er auch auf Projekte anderer Maker, die sich ebenfalls schon mit diesem Thema beschäftigt haben.

(akf)