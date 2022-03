Sennheiser IE 600: Kabelgebundene In-Ears für 700 Euro

Bei seinen neuen In-Ear-Kopfhörern IE 600 geht Sennheiser den traditionellen Weg: Die Earphones werden per Kabel an Wiedergabequellen angeschlossen, Bluetooth unterstützen sie nicht. Die IE 600 sollen zwischen Frühjahr und Sommer auf den Markt kommen und sportliche 700 Euro kosten.

Die IE 600 können per 3,5mm- oder 4,4mm-Kabel ins Handy oder den Verstärker gesteckt werden, ins Ohr gehen die Earphones über Ohrstöpsel aus Silikon oder Memory Foam. Außerdem sollen sich die Ohrbügel individuell verstellen lassen und so auch für längere Sitzungen bequem an den Ohren liegen, verspricht Sennheiser.

Austauschbare Kabel

Das Gehäuse besteht Sennheiser zufolge aus ZR01-amorphem Metall, das besonders robust und biegefest sein soll. Die Kabel sind nicht fest mit dem Gehäuse verbunden und können damit vergleichsweise einfach ausgetauscht werden. In den Earpieces des IE 600 sitzt laut Sennheiser ein einzelner 7-mm-Treiber. Einen genauen Starttermin nennt der deutsche Hersteller noch nicht.

Die Sennheiser IE 600 sind eine Alternative zu den noch deutlich teureren Sennheiser IE 900, die das Unternehmen im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat – zu einem Preispunkt von 1300 Euro.

(dahe)