Sennheiser TV Clear: In-Ear-Kopfhörer mit TV-Empfängerbox

Sennheiser bringt speziell für den Fernseher-Einsatz gebaute In-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Die TV Clear kosten 400 Euro und kommen mit einer Empfängerbox, die sich an den TV anschließen lässt. Bei dieser Verbindungsmethode sollen die Audiolatenzen geringer sein als beim ebenfalls von den Ohrhörern unterstützten Bluetooth.

Die Sennheiser TV Clear lassen sich per Bluetooth betreiben, kommen aber auch mit einem speziellen Empfänger für niedrige Latenzen. (Bild: Sennheiser)

Die TV-Verbindungsbox wird entweder per optischem Kabel oder per 3,5-mm-Klinkenkabel an den Fernseher angeschlossen. Beide Kabel gehören zum Lieferumfang. Connector-Box und Kopfhörer verbinden sich über eine proprietäre Sennheiser-Technik.

Davon abgesehen unterstützen die Sennheiser TV Clear auch Bluetooth, worüber sie wie herkömmliche In-Ear-Kopfhörer mit Handys, Notebooks oder auch Fernsehern verbunden werden können. Die Ohrstöpsel haben außerdem Mikrofone fürs Telefonieren und für einen Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche durchleitet. Aktive Geräuschunterdrückung unterstützen Sennheisers neue In-Ears aber nicht.

Dialog-Boost und unabhängige Lautstärke

Ansonsten gibt es weitere Funktionen, die sich vorrangig fürs Fernseh-Gucken eignen. Dazu gehört ein Dialog-Boost, der bestimmte Frequenzen um bis zu 20 db anhebt und somit Stimmen besser verständlich machen soll. Sind die Kopfhörer mit dem TV Connector an den Fernseher verbunden, lässt sich ihre Lautstärke außerdem unabhängig von der TV-Lautstärke regeln. So kann der Fernseher seinen Ton wie üblich über die eigenen Lautsprecher in normaler Lautstärke abspielen, während eine Person über die Kopfhörer die Inhalte lauter hören kann.

Sennheiser verspricht bei den TV Clear eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden bei voller Ladung – für In-Ear-Kopfhörer wäre das recht lange. Die Tragebox soll noch einmal 22 Stunden weitere Akkuladung mitbringen, verspricht Sennheiser. Die Sennheiser TV Clear sollen noch am 31. Mai im Shop von Sennheiser verfügbar werden.

