Service-Mesh: Istio 1.11 soll den Upgrade-Prozess weiter stabilisieren

Istio 1.11 setzt die Segel und hat einige Neuerungen an Bord: Das dritte Release des Jahres bringt experimentellen Support für Kubernetes Multi-cluster Services mit, erhebt das Deployment mit einer externen Control Plane in den Beta-Status und widmet sich erneut den in der letzten Version eingeführten Revision Tags.

Neuerungen für Control Planes

Das gleichzeitige Bereitstellen mehrerer Control Planes unterschiedlicher Revision hielt in Istio 1.6 Einzug, um den Upgrade-Prozess risikofreier zu gestalten. In Version 1.10 verfeinerte das Istio-Team den Prozess durch Revision Tags wie canary und prod , die sich einem Namespace zuordnen lassen, um ihn als Revision zu kennzeichnen. Istio 1.11 erhebt nun den bisherigen experimentellen Befehl istioctl experimental revision tag zum stabilen Befehl istioctl tag . Zudem lässt sich in Version 1.11 eine Default-Revision für die Control Plane benennen, was ein Canary-Upgrade von einer nicht revisionierten Kontrollschicht zu einer neuen Version vereinfachen soll.

Zwar nicht den stabilen, aber den Beta-Status erreicht ein weiteres Feature in Bezug auf die Kontrollschichten: In Istio 1.11 gelten externe Control Planes als Beta. Externe Control Planes befinden sich auf einem Cluster außerhalb eines oder mehrerer Data-Plane-Cluster, die das Mesh ausmachen. Die Istio-Installation von einer externen Control Plane soll eine klare Trennung zwischen Mesh-Operatoren und Mesh-Admins bedingen.

Weitere Änderungen

Derzeit arbeitet das Kubernetes-Team an einer API für Multi-cluster Services (MCS), und Istio unterstützt sie experimentell. Die neue API soll Service Ownern und Mesh-Admins die Kontrolle über den Export von Services und deren Endpunkten über das Mesh hinweg gewähren. Zudem ist auch bei Istio die Arbeit an neuen APIs, die für Version 1.12 geplant sind, in vollem Gange. Sie sollen unter anderem den Telemetrieeinstellungen und dem WebAssembly-Extension-Deployment zugute kommen.

Alle weiteren Neuerungen in Istio 1.11 sind in den Change Notes zu finden, ein Blogeintrag geht auf ausgewählte Features ein.

(mai)